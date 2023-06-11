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“链主”赋能产业创新 梯度培育制造业单项冠军

2023年06月11日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （栗翘楚、韩鑫）制造业优质企业在制造强国建设中发挥着领头雁、排头兵作用。在当前国内国际环境下，如何探索形成可借鉴、可复制、可推广的优质企业发展新路径，进一步推动制造业企业做大做强做优？6月8日，由中国工业经济联合会、山东省工业和信息化厅、潍坊市人民政府联合主办的制造业优质企业培育暨制造业单项冠军企业发展大会在山东潍坊举行，来自政产学研各界代表围绕这一主题建言献策、凝聚共识。

中国工业经济联合会会长李毅中表示，制造业单项冠军企业具有较强的市场竞争力、科技创新力、产业引领力、品牌吸引力和国际影响力，同时具有巨大潜力，要继续努力巩固提升全球领先水平。

李毅中认为，优质企业要以建设世界一流专精特新企业为战略引领，一是推进优质智能制造，追求品质卓越；二是创建知名品牌，提升国际市场竞争力；三是提升企业自主创新能力，补链固链强链；四是以规范高效的公司治理激发企业内生动力。

2021年，工信部、财政部等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，进一步明确制造业优质企业培育的方向举措。工业和信息化部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖表示，工业和信息化部2016年启动单项冠军企业培育工作以来，培育提升成效显著，示范引领作用突出。一是政策体系更加完善，二是梯度培育体系不断健全，三是支撑制造强国建设作用突出，四是深化争优创优的氛围加快形成。下一步，工信部将不断健全体系、完善政策、优化服务，推动单项冠军等制造业优质企业数量持续增长，质量稳步提升，加快迈进世界一流行列。

据了解，目前我国已获认定七批1186家制造业单项冠军企业，它们成为推动我国产业基础高级化和产业链现代化，维护产业链供应链安全稳定的关键支撑。

(责编：王连香、吕骞)
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