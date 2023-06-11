人民网北京6月11日电 （记者李栋）10日，由国家乡村振兴局、国家林业和草原局指导，中国乡村发展志愿服务促进会主办的首届中国乡村特色优势产业发展峰会在京开幕。

农业农村部党组成员、国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，发展帮扶产业是巩固拓展脱贫攻坚成果的治本之策，是促进脱贫群众增收致富的重要抓手。脱贫地区要统筹帮扶资源，持续壮大县域经济，采取更大力度推动帮扶产业提档升级、提质增效，让帮扶产业成为促进脱贫地区发展再上新台阶、脱贫群众生活更上一层楼的重要支撑。

中国乡村发展志愿服务促进会会长刘永富表示，促进会启动实施乡村振兴特色优势产业培育工程，动员和聚合社会力量，培育重点企业，扩大市场销售，对接金融资源等。本次峰会由促进会会同39家单位共同举办，旨在搭建特色优势产业发展交流、展示对接平台，促进特色优势产业“产学研”“产供销”融合发展，推动脱贫地区帮扶产业高质量发展。

据介绍，农业农村部、国家乡村振兴局将会同有关部门加大资金投入，加强科技支撑、用地保障、人才支持、社会帮扶等，并与有关部门研究建立帮扶产业台账，细化支持政策，完善激励机制，促进产销对接，为脱贫地区帮扶产业高质量发展创造良好条件。

本次峰会为期3天，同期在全国农业展览馆举行乡村特色优势产品展销会，设展位365个，共有来自全国31个省区市的近400家企业携2300多种特色优势产品参展，覆盖脱贫县385个，其中国家乡村振兴重点帮扶县107个。展销会期间，将举办抖音公益乡村守护人助农对接会和12小时专场直播带货活动，通过线上线下联动帮助乡村特色产品扩大销售。

(责编：王连香、吕骞)

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