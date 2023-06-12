本报记者 何 聪 刘志强 李 翔

昆山市区景观。

昆山市委宣传部供图

1分钟，一块显示屏发往终端。光电产业园，43家光电企业比邻而居，年产值超千亿元。

90秒，一台高端服务器组装完毕。中科可控智能产线， “天阔”系列终端产品装上“中国芯”，自动化生产马不停蹄。

10分钟，一台挖掘机下线。三一重机智能工厂，机械臂高速挥舞，运输车来回穿梭，海外订单忙碌赶制。

江苏省昆山市，举足轻重的产业高地，生机勃勃的发展热土。

土地不足全国万分之一，GDP占全国4‰，实际使用外资占全国9‰，进出口总额占全国1.6%……昆山综合实力连续18年位居百强县市之首。2022年，昆山地区生产总值突破5000亿元。

“必须始终高度重视发展壮大实体经济”“把经济发展抓好，关键还是转方式、调结构，推动产业结构加快由中低端向中高端迈进”。牢记习近平总书记在江苏考察时的殷殷嘱托，牢牢把握高质量发展这个首要任务，昆山稳扎稳打、敢闯敢试，锻造更强发展韧性，全力打造中国式现代化的县域示范。

——用好“全链条”，强链补链、固本强基，在激烈的国际市场竞争中赢得优势。

手机折叠屏、腕表曲面屏、汽车驾驶台大屏，走进维信诺展厅，轻薄的柔性屏琳琅满目、身形百变。申请OLED相关专利1.2万多件，主导制定第一份柔性显示国际标准，连续5年位居同行业出货量前四……落户昆山17年，维信诺公司跻身多家智能终端品牌主要供货商。

从上世纪90年代起，昆山逐步培育起电子信息产业。虽然笔记本电脑产量一度占全球2/3，但关键核心技术受制于人的问题依然存在，昆山人仍不敢懈怠。

打造“搬不走、压不垮、拆不散”的核心产业链条！这两年，昆山大力实施电子信息“固本”工程，推动“芯—云—网—端—链”一体布局，先后吸引2000多家上下游企业成群入链。

追求极致，将“屏”点亮。α硅、低温多晶硅、氧化物半导体、主动有机发光，4条新型显示技术路线齐头并进。

勠力攻坚，把“芯”做强。华天科技、艾森半导体材料等细分领域龙头快速成长，从设计、制造到封装测试、材料及配套设备的完整产业链初步形成。

向“微笑曲线”两端攀升，促成价值链之“进”，也巩固了产业链之“稳”。近年来，昆山规上工业总产值保持万亿元以上规模。

——下好“先手棋”，瞄准前沿、抢先布局，在新一轮科技革命和产业变革中赢得先机。

1083公里！搭载清陶能源生产的超高能量密度固态动力电池，上汽试验车辆创下全球纯电动汽车续航里程新高。“相较传统锂电池，固态锂电池寿命更长、成本更低、安全性更高。银行、医院、数据中心等备电储能，户外休闲使用大型‘充电宝’，都能派上大用场。”说起“独门绝技”，清陶能源董事长冯玉川很是自豪。

2016年，冯玉川所在的中科院南策文院士团队被昆山引进。短短几年，技术成果“从0到1”，固态锂电池产业化一路向前，企业估值已超200亿元。

行业有阴晴冷暖，技术有迭代更新。深谙市场规律的昆山，扭住创新这个“牛鼻子”，招商引资、招才引智，链式培育、梯次成长，做强“创新雁阵”。

打造新显示、新智造、新医疗、新能源、新材料、新数字等6个千亿级战略性新兴产业，高水平规划建设元宇宙、先进计算、生命健康等40个特色专业创新园区，主动抢占智能穿戴、智能机器人、智能网联汽车等新赛道……创新引擎点燃，产业蒸蒸日上。去年，昆山高新技术企业增至2744家，占苏州1/5，战略性新兴产业产值比重提升至57.3%。

——扩大“朋友圈”，优化生态、合作共赢，在全球产业链重构中赢得主动。

第150万台！5月4日，通力中国第150万台设备从昆山发运，创造了我国电（扶）梯行业新纪录。投资落户27年，昆山基地成为芬兰通力集团全球规模最大的生产及研发基地，产品远销100多个国家和地区。

昆山因开放而兴，79个国家和地区的9600多个项目集聚于此。背倚广阔市场、优化营商环境、厚植投资沃土，昆山“磁力”越来越强。

开年以来，外资项目捷报频传：总投资20亿元的太古可口可乐昆山项目签约，固特异轮胎增资2亿美元扩大产能……一季度，昆山实际使用外资8.7亿美元，同比增幅高达170.1%。

——鼓足“精气神”，自强不息、止于至善，以奋发有为的精神状态赢得未来。

一辆轿车从30米高空坠下，以80公里/时的速度撞向立于地面的另一辆轿车。下车车头瞬间裂开，儿童汽车安全座椅上的仿真婴儿却完好无损，胸部几乎没有受到太大压力……4月20日，一场耗资600多万元的真车对撞实验，验证了“好孩子”新款座椅的安全性。

“儿童汽车安全座椅的欧美标准是50公里/时，我们的标准偏要做得更高。别人延续传统，我们硬要广寻各种新材料，把航天领域用的蜂窝铝搬过来。”年过七旬的好孩子集团董事局主席宋郑还拼劲十足，“越是压力大，越要推出硬核产品。一年四五百项专利，领先全球同行，难道还怕竞争？”

闯市场，企业不遗余力；拼经济，干部主动靠前。

出台一批助企惠企政策，擦亮“昆如意”营商服务品牌；开展“保要素、争订单、优环境、促发展”企业大走访，帮企业解决订单、用工、物流、信贷等方面难题；吹响招商引资“百团大战”冲锋号，助企业拿订单、引技术、找伙伴……开年以来，昆山密集推出一系列政策举措，全力以赴稳增长、促发展。

“作为产业高地、开放前沿，昆山会比不少地区更早遇到新问题新挑战。遇到了，就要想办法解决好，蹚出一条路来。”昆山市委书记周伟感慨，这些年，昆山应变局开新局，产业底盘反而更稳，发展韧性也更强了。

这就是昆山，勇立潮头、敢为人先，不会因成绩骄傲，不会被困难击倒，更不会让机遇溜走。

开局之年看昆山，我们感悟着坚韧与顽强，看到了信心与希望。

（本报记者王汉超、杨远帆、王伟健参与采写）

（相关报道见第六版）

《 人民日报 》（ 2023年06月12日 01 版）

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(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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