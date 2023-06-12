中央气象台：西南地区东部华南等地局地有暴雨 黄淮江汉等地有强对流天气
2023年06月12日08:47 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，12-15日，华南、云南、贵州、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。16日起，西南地区东部、江汉、江南、华南等地将有一次中到大雨，局地暴雨过程。
未来两天，内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮、江汉、江淮、江南东北部等地有阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。预计6月12日08时至13日08时，山西东南部、山东南部、河南西北部、湖北、湖南北部、广西西北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；黑龙江东部、辽宁中部、陕西东南部、山西南部、山东南部、河南南部、安徽西部、湖北、湖南北部、江西西北部、重庆东北部、贵州中南部、云南、广西西部、海南岛东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达60毫米以上。
未来三天，新疆、甘肃西部、内蒙古西部、华北南部、黄淮西部、江南中南部、华南北部等地部分地区将有35~37℃的高温天气，新疆吐鲁番等地高温将超过40℃。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中央气象台：台风“古超”将向东北方向快速移动
- 人民网北京6月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第3号台风“古超”（GUCHOL）的中心今天（12日）早晨5点钟位于日本东京南偏西方向大约1010公里的西北太平洋洋面上，就是北纬27.2度、东经136.0度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径170-330公里，十级风圈半径80-160公里。 预计，“古超”将以每小时45公里左右的速度向东北方向快速移动，强度逐渐减弱，将于13日晚上在日本以东洋面减弱变性为温带气旋。…
- 评论
- 关注