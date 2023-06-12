人民网北京6月12日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，12-15日，华南、云南、贵州、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。16日起，西南地区东部、江汉、江南、华南等地将有一次中到大雨，局地暴雨过程。

未来两天，内蒙古东部、东北地区、华北、黄淮、江汉、江淮、江南东北部等地有阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。预计6月12日08时至13日08时，山西东南部、山东南部、河南西北部、湖北、湖南北部、广西西北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；黑龙江东部、辽宁中部、陕西东南部、山西南部、山东南部、河南南部、安徽西部、湖北、湖南北部、江西西北部、重庆东北部、贵州中南部、云南、广西西部、海南岛东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达60毫米以上。

未来三天，新疆、甘肃西部、内蒙古西部、华北南部、黄淮西部、江南中南部、华南北部等地部分地区将有35~37℃的高温天气，新疆吐鲁番等地高温将超过40℃。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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