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深圳制造业“新变”：从“工业上楼”说起

2023年06月12日08:54 | 来源：新华社
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新华社深圳6月11日电（记者周科）从1.2亿元到35亿元，看似简单的数字变化，实则是内部肌理之变。深莞交界处，茅洲河与京港澳高速之间，一幢醒目的摩天大楼拔地而起，与周边低矮的旧工业楼形成鲜明对比。这里是全至科技创新园，深圳“工业上楼”的实践版本。

园区满眼翠绿，空间错落有致，120多家机器人、智能装备等科技企业入驻在23层摩天大楼里，一年贡献35亿元产值。

这个前身为茅洲山工业园的全至科技创新园，几年前也是其貌不扬的“矮个子”。原有的39家企业从事五金制品、模具销售、配件包装等传统产业，年产值总共约1.2亿元。

如今，这里楼层高度增至99.8米，打造成集研发办公、高端生产、生活配套于一体的产业综合体，工业空间面积从5万平方米拓展到15.5万平方米。

“工业上楼”的内涵远不止于此。

“围绕产业链招商，全至科技创新园做到了‘一栋楼就是一条生产链’。”深圳市国人光速科技有限公司负责人李新伟介绍，在这栋楼里，公司有3家客户、5家供应商，楼上楼下的企业既是“邻居”，也是合作伙伴。

长期以来，由于工业不连片、产业不成带、聚集度不高，导致制造业产业链短、竞争加剧、成长性差等问题。夯实制造业“基本盘”，需要解决产业发展空间难题。

2022年，深圳打响先进制造业“空间保卫战”，提出将连续5年，每年建设2000万平方米高质量、低成本、定制化的厂房空间，打造生产生活生态“三生融合”型制造业园区。

面对土地难以为继，“工业上楼”成为深圳释放高质量发展潜力的有效抓手。截至目前，深圳共有72个“工业上楼”项目，用地面积854.8万平方米，厂房面积2306.5万平方米，产业空间正从“存量”向“增量”转变。

变，是工业发展永恒的主题。只要市场有需要，经营主体就能不拘形态地发展裂变，这是深圳制造业强大生命力和创造力所在。

位于深圳坪山区的比亚迪集团全球总部，总装车间的工人满负荷操作，保持每60秒下线一辆新能源汽车的生产速度。据统计，比亚迪汽车今年5月销量24.02万辆，1至5月总销量102.29万辆。

今年1至4月，深圳全市规模以上汽车制造业增加值同比增长81.7%，新能源汽车产量同比增长140.1%，电动载人汽车出口同比增长12.4倍，各项数据均位居全国前列。

以新能源汽车、光伏产品、锂电池为代表的深圳外贸产品“新三样”，今年以来在海外持续“走俏”。海关数据显示，一季度，深圳“新三样”合计出口额219.4亿元，同比增长120.6%。

从互联网、电子信息到新能源汽车、光伏产品，每一次经济“风口”，深圳都能抓住产业裂变的机会，诞生众多“全球销冠”和“行业冠军”。如今，在人工智能、8K、基因测序等众多领域，涌现出云天励飞、汇顶科技、英飞拓、奥比中光、优必选等一大批新锐企业。

培育新动能，提升新势能。超前布局“20+8”产业集群，发布工业“30条”政策，高标准建设20个先进制造业园区，深圳努力推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

今年二季度，深圳新开工项目263个，总投资约3491.8亿元，其中先进制造业项目58个。

走进深圳市润鹏半导体12吋集成电路生产线项目工地，中建三局科技厂房建设公司的800余名工人正在加紧施工，现场一派忙碌。该项目总投资约220亿元，建成后将形成年产48万片12吋功率芯片的生产能力。

位于深圳市龙岗区的坪西国际低碳城项目，总建筑面积约26万平方米，聚焦新一代信息技术、新材料、智能制造等“低碳智造核”产业，项目建成后依托深圳国际低碳城培育绿色低碳产业孵化集聚空间，为广东省实现碳达峰碳中和目标探索有效路径。

作为经济增长的主引擎，工业对深圳全市经济增长贡献率接近50%。今年1至4月，深圳工业投资增势强劲，同比增长40.4%，其中制造业投资增长51.7%，高技术制造业投资增长43.9%。目前，深圳拥有31个制造业大类，基本形成梯次型现代制造业体系，制造业占GDP比重超过30%。

(责编：王震、陈键)
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