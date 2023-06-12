于文静、郁琼源、陈冬书、李鹏、叶婧、水金辰

原标题：全力以赴“龙口夺粮”

春争日，夏争时。近一段时间以来，面对局地遭遇不利天气等影响，各部门各地多措并举、加强应对，全力打好夏收硬仗。当前，大规模跨区小麦机收由南向北持续推进，相关地区综合施策“龙口夺粮”，努力为粮食安全夯实根基。

“人歇机不停”保障麦收

前段时间，河南省民权县遭遇连阴雨天气，对麦收造成不利影响。天一放晴，当地就抓紧组织农民抢收、抢烘小麦。

在民权县旺丰农机合作社，记者看到联合收割机不停作业，烘干设备24小时不停。合作社理事长张国峰说，16台小麦联合收割机已全部投入生产一线，采取“人歇机不停”、昼夜不息，尽快把小麦收到农民家中。

为了提升储粮品质，民权县投入18台粮食烘干设备，安排技术人员全天候蹲点做好技术指导服务，确保烘干设备正常运行。

近日，跨区作业的农机手吴田昌和妻子驾驶载着收割机的货车，再次行驶在北上的高速公路。重庆、湖北、安徽、江苏……夫妻俩已经在外机收作业1个多月了。

“这一路，我们跨区收割走高速公路免费，到作业点有服务站。”在安徽省阜阳市颍上县江店孜镇，吴田昌告诉记者，他们在高速公路出口会登记跨区作业证信息，当地为其提供机收作业导引。江店孜镇农业综合服务站站长郝士龙说，县里每天对乡镇农机手工作情况进行调度，确保跨区作业人员有活干，避免扎堆。

记者从安徽省农业农村厅了解到，今年麦收以来安徽连遇两场降雨，农业农村部门组织“北机南下、南机北援”行动，引进山东、江苏、河南等地机具，24小时不停机投入抢收。

农业农村部小麦机收调度显示，截至6月9日17时，全国已收获冬小麦面积2.04亿亩，收获进度67%。日机收面积1780万亩，当日投入小麦联合收割机27.1万台。安徽麦收基本结束，河南进度过九成半，江苏进度过六成半，陕西进度过三成半，山东进度过三成，山西、河北进度过一成。

多部门综合施策抢收、抢烘

机声隆隆，麦浪滚滚。山东省德州市平原县从6月10日开始由零星收获转向集中收获。

平原县委副书记齐强说，当地成立12个“三夏”麦收应急作业服务队，全县70余支农机作业主体、1800余台小麦收割机已整装待发。同时，22个烘干企业（站点）的烘干设备已检修完毕，可随时根据需要投入使用。

山东省气候中心农业气象室科长李楠表示，为指导基层和农户适时抢收，他们制作了小麦机收气象服务专报，为“三夏”生产提供精准服务。

面对今年夏收期间一些地方遭遇不利天气，各部门各地多措并举加强应对。

农业农村部发布预警，提出抢排田间积水、调度机械抢收、抓好烘干晾晒和发芽霉变小麦处置等应对措施；设立跨区作业接待服务站，开通“三夏”农机热线，组建农机应急作业服务队，会同交通、生态环境、应急、气象等部门共同推动抢收；组织中国农科院12名专家组成3组科技小分队，赴驻马店、漯河、许昌、周口、新乡蹲点指导。

中储粮紧急出动3000多台粮机装备驰援河南应对严重“烂场雨”天气，做好夏粮收购，帮助粮农减损。

自5月下旬以来，中国供销集团累计调度2万余家基层为农服务网点、1300余名服务人员连续奋战田间一线、出动近400台农机具设备保障多地“三夏”农业生产。

当前正是“三夏”抢收抢种关键时期，全国各地即将全面进入汛期。水利部有关司局负责人表示，将扎实做好农业生产灌溉保障，抓早抓好水旱灾害防御。

气象预报显示，未来10天北方冬麦区大部多晴好天气，总体利于小麦收晒，麦收进度将加快。

抓好防灾减灾关键环节

近段时间，为了支持夏收稳步开展、保障农民收益，相关部门和地方加强“真金白银”的投入。

为守护好“中原粮仓”，财政部紧急下达中央财政农业生产防灾救灾资金2亿元，支持河南省对受灾麦田开展农机抢收作业、对收获潮粮开展烘干等减灾减损相关工作；

河南省财政紧急下拨2亿元资金，专项用于支持已收获小麦机械烘干，紧急预拨5亿元财政保费补贴资金，支持农业保险承保机构启动快速理赔程序；

农发行已安排1100亿元信贷资金用于夏粮收购，确保不因资金供应不及时导致出现“卖粮难”和“打白条”问题；

……

农业农村部有关负责人表示，今年小麦成熟收获期，河南等主产区部分地区遭遇“烂场雨”，再次表明农业生产就是“过五关斩六将”，务必强化忧患意识、底线思维，紧抓防灾减灾这个关键，未雨绸缪防范应对风险，着眼长远提升防灾减灾能力。

据了解，有关部门将全力抓好“三夏”生产，指导地方持续抓好抢收抢烘，落细分省包片机制，派出工作组帮助协调解决农机调配、烘干收储等实际困难，组织科技小分队深入夏播主产区精心指导夏种夏管。

新华社北京6月10日电

(责编：王震、陈键)

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