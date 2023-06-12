据新华社上海6月11日电（记者何欣荣、桑彤）国家发展改革委副主任杨荫凯11日在上海表示，当前我国的非化石能源发电装机容量占比达到50.9%，历史性超过化石能源发电装机容量。

在11日举行的首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会开幕式上，杨荫凯说，近3年来，中国的“双碳”工作取得良好开局，下一步国家发展改革委将协同推进降碳、减污、扩绿、增长，近期将重点抓好四方面工作。

一是加快推进能源革命，坚持“先立后破”，有序推进新旧能源转换替代；二是加快重点领域低碳转型，推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合，严把新上项目能耗和碳排放关，引导传统行业改造升级，产品设备更新换代，推进城乡建设、交通运输等重点领域节能降碳；三是加快绿色低碳科技创新，从基础研究、技术研发和示范应用全链条支持绿色技术创新，培育经济增长绿色新动能；四是加快完善绿色低碳政策，健全支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策，推动能耗双控逐步转向碳排放防控。

(责编：王震、陈键)

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