谢锐佳、王长山、杨静

一大早，云南文山三七综合交易市场人声鼎沸，空气中弥漫着一种特别的香甜味——那是刚采挖上来的鲜三七的药香。人们东一群西一伙聚拢在成堆的鲜三七四周，买家时不时拣一块人参形状的三七瞧瞧，“七农”（三七种植户）或“不动声色”，或使劲夸自家三七“根少果大、泥巴少、烤头好”……买家卖家互相揣摩着对方，一桩桩生意在讨价还价中谈成。

古人说“北人参，南三七”，扬名中外的云南白药和片仔癀，主要原料即为这市场上的交易“主角”——三七。

千年名药，“南国神草”

含有十多类上百种有效成分，三七被誉为“中药中的阿司匹林”

“须根越少越好。”从事三七贸易的刘华国拿起一根三七说，好的三七生吃起来苦中回甘。今年，刘华国收购了70亩三七，当天采挖了首批约4吨，连夜运到市场售卖。

三七名称来源于植株形态“三枝七叶”一说，是五加科人参属家族中的中国特有种，为人参“近亲”，是我国民间较早发掘使用的传统名贵药食两用植物之一。从播种至采挖，至少要经过三年时间。“一年七”俗称籽条，不会开花结籽；籽条移栽后即为“二年七”；第二年开始结籽，第三年即可采挖。三七全身是宝，果实俗称红籽，主根俗称三七头，支根叫大根或筋条，须根也叫毛根……说起三七，文山州三七和中医药产业发展中心副主任刘华荣如数家珍。

文山三七综合交易市场有多个片区，干湿三七分开交易。一名刘姓客商买下7000多斤“干七”，正在进行简单分级——过筛、分拣、装袋、搬运……现场一片繁忙。“质量好的三七是‘铜皮铁骨狮子头菊花心’。”刘华荣使劲折断一根三七，给大家“科普”。铜皮是指外皮呈灰黄色或灰褐色；铁骨是指质地坚硬难折断，晒干的三七头砸在地上，不仅不会断，还会有清脆的声音；狮子头是三七头顶端及周围有瘤状突起物；菊花心形容三七断面的放射纹理，颜色呈灰绿色、灰白色或黄绿色。

“‘铜皮铁骨狮子头菊花心’是传统的民间判定标准，主要靠经验。”刘华荣说，现在文山已制定了集道地药材国际标准、国家标准、行业标准和地方标准等为一体的全产业链现代质量标准体系，精密仪器一测，有效成分一目了然，判断三七质量不再靠“猜”。

三七被誉为“南国神草”，又名山漆、田七、金不换，1600多年前的史书显示，早在周武王时代，巴国就已用三七纳贡。而对三七的功效，我国不少著名的医学古籍都有明确记载。李时珍在《本草纲目》描述“此药近时始出，南人军中用为金疮要药，云有奇功”，称三七能“止血散瘀定痛”，“治一切血症”。《本草纲目拾遗》则说“人参补气第一，三七补血第一，味同而功亦等，故称人参三七，为中药之最珍贵者”。

在民间，三七自古就被视为治疗各种出血症和血瘀症的良药，难怪云南白药、片仔癀等众多中成药企业都用三七作为原料。

《本草新编》称三七“一味独用亦效”，无论是单独使用还是与其他中药配伍，都具有很好的效果。现代科学研究佐证了这一说法。分析表明，三七中含有十多类、上百种有效成分，目前已知的单体皂苷达150多种、多糖10种、黄酮8种、挥发油70多种，还含有蛋白质、维生素、矿物质等多种营养物质——因此有人称其“本身就是一味配伍全面的中药药方”。因在心脑血管疾病预防等方面也颇具功效，三七还被誉为“中药中的阿司匹林”。

云归处，雾岚间，神草三七，居深山，枝三丫，叶七片，红籽如花，朵朵艳……歌曲《三七谣》中这段歌词形象描绘了三七的生长环境和动人的形态。

民间传说，这种“神药”原来长在深山老林里，文山苗族爱好上山打猎，受伤、出血是常事，等到要用它的时候，一下子又不容易找到。后来，懂药的老祖先干脆挖些回来种。慢慢地，野生的难找到了，家种的多起来。苗语中把“三七”叫作“猜”，至今，文山苗族群众仍把三七叫作“猜拈”，即“家种三七”的意思。

这种对环境极为敏感的中药材，从原始驯化到传统种养，再到现代规范种植，经历了漫长岁月，凝聚了文山人民的心血和智慧。

百亿产业，百姓“钱袋”

初步建成全产业链发展体系，形成上百亿元产业

文山州是“滇东南大门”，素有“滇桂走廊”之称，是云南通往华南沿海地区和中国通往越南等东南亚国家的重要通道。北回归线穿境而过的文山，具有独特的地质、气候、生态条件，孕育出像“云南小桂林”普者黑这样的喀斯特天然美景，对环境“挑剔”的三七，把这里当作“发源地”繁衍生息似乎也在情理之中。

中医自古就非常重视中药材的产地，《本草衍义》认为：“凡用药必须择州土所宜者，则药力具，用之有据。”三七是我国第一个获得国家地理标志产品保护的中药材，而实施地就是文山，所以正宗的三七也称为“文三七”。

“文山州有确切文字记载的三七种植历史已400余年。”刘华荣说，目前文山三七种植面积和产量均居全国第一，是公认的三七道地药材产区，名副其实“中国三七之乡”。

历史上，三七带来的财政税收最高时曾占到全州近50%，是人们眼中的“金不换”。

在西畴县兴街镇拉孩村，山间绿树成荫，远远就看见坡地上一大片黑色的遮阳棚。“这是种植三七的‘标准’装备。”拉孩村党总支书记刘丕荣说，因为三七原先长在林下，喜阴，人们就用塑料遮阳网搭建“凉棚”给这些致富药草营造“家的感觉”。

拉孩村曾是当地有名的“三光片区”：这里石漠化严重，一度树林被砍光、水土流失光、姑娘都跑光，群众生产生活条件恶劣。2013年被选为村党总支书记的刘丕荣放弃昆明优越的生活条件，一个人留下来，把心思和精力全都放在村里发展上。村民在刘丕荣的带领下，炸石垒埂，搬石客土，嶙峋乱石变成了保水、保土、保肥的“三保”台地，才有了种植三七的基础。

“今年采挖6亩，预计产5吨。”拉孩村土地整治后，邻近村的钟先勇前来租地种三七，2月份正是采挖季节。“干一天90元。”58岁的村民王玉芳正在钟先勇的基地采挖三七。她计划一边务工一边学技术，以后可以自己种三七。现在，钟先勇每年聘用村民的劳务支出逾20万元。此前，拉孩村试种300亩三七，收入达300多万元。

“我以前在昆明有高薪工作，也曾当过一家公司的副总，后来看到三七治好了亲人的心脑血管病，又有感于当时乡亲还比较贫困，就决心返乡种三七。”麻栗坡县童心三七合作社负责人周枫凌说，2014年他牵头成立合作社，带领乡亲脱贫致富。

“从麻栗坡的老山脚下到马关县、西畴县等，文山1市7县都有合作社成员。”周枫凌说，作为国家级示范合作社，童心种植三七20万余亩，带动326户成为科技种植户，帮扶379人脱贫。

“我们通过土地流转、提供种苗、技术帮扶、收购原料、开发产品等方式，带动了近1000户农户增收，实现长期稳定就业300余人，解决临时就业5000余人。”致力于三七种、产、研的云南七丹药业公司负责人杨朝文说。

“文山已建成全国最大的三七产地交易市场，全国90%的三七原料通过文山上市交易。”文山州三七和中医药产业发展中心主任李保能自豪地说。

目前，文山形成了从整地搭棚到播种移栽、从田间管理到采收加工、集轮间套作与种养结合于一体的三七种植技术体系，初步构建集基地、加工、市场、科研为一体的全产业链发展体系。

“三七产业是文山的富民产业。”文山州副州长田燕说，三七产业涉及种植、加工、流通等众多环节，促进百姓增收致富作用明显。

2022年，文山州三七种植面积12.54万亩，实现综合总产值逾153亿元，解决长期用工2万余人，临时用工511万余人次，增加群众劳务收入逾18亿元。

科技“浇灌”，现代蝶变

古老“土特产”从“人种天收”、论堆卖、作坊式加工走向智能种植、产业化、精品化

从“野草”到药草，从药草到药品，从药品到食品，在现代科技的“浇灌”下，这株古老的“南国神草”，正在发生现代蝶变。

踏访文山三七综合交易市场后，我们来到文山三七产业园区。

相距不到一公里，却是两个反差极大的“空间”。

配制、灌装、灭菌、灯检、贴签、机器人封装……在产业园区云南白药集团文山七花公司的综合制剂车间里，以道地鲜三七为原料的气血康口服液顺着生产线一关关“流淌”，魔术般从块根变成护佑消费者健康的产品。

抖土、精洗、修剪、分级、切片、烘焙……全过程自动化控制，流水线作业，再也看不到传统交易市场上三七过筛后工作人员成为“土人”的“名场面”——七花公司的七花·豹七共享平台，日处理三七30吨，不仅满足公司自身需求，还能对外服务替客户清洗加工，高效高质去除农残、重金属，提供高品质三七。

“生长期用了哪些农资、发生哪些病害都能追溯。”在七花公司的三七一站式仓储服务中心，堆放着客户的订单产品，拿手机对着码一扫，种植、加工全流程情况一清二楚。在每堆货物中，还装有温度、湿度监测的物联网设备。

海拔2065米、空气温度5.2°C、空气湿度100%……三七种植基地上的各项实时数据，在云南白药数字平台大屏幕上一目了然。

从尘土飞扬的综合交易市场，到环境优美的文山三七产业园区，从作坊式的“七农”商户，到“科技范”十足的云南白药集团文山七花公司，是文山三七“土枪换炮”，“土特产”从“人种天收”、摆地摊、论堆卖走向产业化、科技化、精品化的一个个缩影。

文山三七产业园区总体规划面积21.95平方公里，目前已开发用地6.37平方公里，入住云南白药等企业61家。

除了云南白药，园区其他三七企业也做足科技文章。作为从事三七药材规范化种植、产品研发、生产加工及销售的全产业链科技创新型企业，云南七丹药业抓住5G、物联网、大数据等新一代信息技术，建成了“农业+工业+文旅”融合发展的绿色三七数字化智慧工厂及三七文化产业园。公司负责人杨朝文说，这让产能提升了6倍，年产值逾30亿元。

为做好“土特产”文章，文山州不断丰富三七各种业态，持续补链、延链，设立三七研究院，引进华润三九、漳州片仔癀、云南白药集团等药企巨头，建立三七拍卖中心，实施“产学研”一体化项目培育新品种，创建林下生态种植、全程精准溯源等模式，研发推出冻干三七、三七日化、三七润饮等新产品……

走进文山苗乡三七科技示范园，只见工作人员正在对一株株三七进行不同环境条件下的生长试验。“选育5个品种，其中2个获得新品种认证。”文山苗乡三七科技公司负责人余育启说，公司从种植、加工端向种苗研发端迈进，加强品种选育工作，建立从实验室到大田选育的全链条育种体系。

作为三七科技创新的龙头，文山三七创新科技示范园已引入院士、专家工作站15个，产业技术创新攻关团队1个，选育并认定三七品种（系）10个，形成涵盖各层级、覆盖全产业链的标准体系，颁布实施标准58项……这是文山打造三七科研聚集地的一个缩影。

科技“浇灌”下，三七已成为我国能够全面实施人工化、规模化、标准化种植和具备产业化开发的少数名贵中药材之一。2021年，文山三七种植系统被列入中国重要农业文化遗产。

这株“南国神草”，正在焕发新的活力。

“三七之都”，千亿之望

打造世界“三七之都”，还需赶跑三大“拦路虎”

习近平总书记强调，“产业振兴是乡村振兴的重中之重，要落实产业帮扶政策，做好‘土特产’文章，依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。”

作为文山“古老”的土特产，三七遇上了发展好时机。

但如何抓住“风口”加快发展，老产业遇到了新问题——种植端的种植规模散小、连作障碍困局，加工端的精深加工不足、品牌建设滞后，市场端的消费场景受限、康养文旅结合不紧密、价格波动频繁等，是文山推进三七产业高质量发展、打造“三七之都”路上三大“拦路虎”，严重制约着文山三七产业做大做强，亟待一一破解。

连作障碍，是三七种植界的“癌症”，有人戏称，解决它比破解“哥德巴赫猜想”还难！

原来，三七有一种“暴脾气”——不愿长在“前辈们”待过的地方，重茬容易发生根腐病等病虫害，导致歉收甚至绝收。这导致，种植一轮三七后，需十几二十年轮作后，才能再种三七。

这可害苦了“七农”，他们不得不背井离乡四处找地，文山的地不够，就到其他市州找地。

这不仅增加了成本，也对三七的道地性产生负面影响。

什么时候三七才不用“流浪”？一些种植大户和相关科研机构正各显神通，进行技术攻关。

“只要撒熏蒸剂、翻地、覆膜就可实现自然熏蒸，解决连作障碍问题。”在文山市德厚镇德厚村，三七种植管理者杨金开介绍“垄鑫棉隆土壤熏蒸修复技术”。他管理的200亩重茬三七顺着山势“蔓延”，颇为壮观。

云南七丹药业也是采用这项熏蒸技术解决三七连作难题。“我们近年来已开展近3000亩三七老地复种，种植成本略增加，但省去到其他地方找地流动式种植的烦恼，关键是保证了文山三七道地性。”公司负责人杨朝文说。

“直观地说我们是用火烧。”童心三七合作社负责人周枫凌站在马关县三七荫棚里“炫耀”他们的新技术，“你看这块地是第二茬，还长得这么好！”眼前连片的三七茎秆粗大壮实，叶片肥厚油亮，有200多亩。原来，他们另辟蹊径，用物理方法破除三七连作障碍，特定的“火烧”技术可让热量“穿透”地表，深入地下15-20厘米，将导致三七出现根腐病的病害“就地烧灭”。这项技术将三七种植十几二十年的连作间隔时间降为2-5年，目前已申请了专利。

“‘革命尚未成功’！目前破解连作障碍的技术离大面积推广还有距离，还需要加大科研投入，进一步缩短间隔期，特别是降低成本，并加大宣传，让七农想用、用得起。”刘华荣说。

揭开盖子，热气腾起，香味扑鼻而来——“三七汽锅鸡”，是游客来到文山必点的康养佳肴，人们认识这株传奇药草，从舌尖上开始。

经一代代的厨师创新，文山的三七菜品已逾120种。“三七浑身都是宝，根、茎、叶、花各有功效。”文山学院三七专家张铁说，三七须根、花都是制作三七佳肴的上乘原料，文山百姓世代有食用三七的习惯，三七作为食材食用历史悠久、文献典籍众多、文字记载翔实，在中国众多医书典籍、地方志书、菜谱刊物等都有大量记载。

目前，文山州有24家企业开发三七特色食品87个，其中三七汽锅鸡汤料包、三七润饮、三七泡酒等产品深受市场欢迎。2022年，文山州三七花、茎叶和须根食品原料及三七特色食品产品实现销售收入4亿元。

但限于政策，目前能用来制作食品的，仅是三七的须根、花、茎叶等“次要部位”，主根等主体部位未纳入国家食药物质目录，影响了三七的消费场景创新、“上新”。

“中医自古就有‘药食同源’理论。纳入‘国家食药物质目录’，也即常说的列为‘药食同源’类物质，通俗讲就是可以既当食品又当药材。人参早就被纳入了，党参、西洋参也已开展试点。”刘华荣说。

“三七纳入国家食药物质目录，符合国家中医药产业发展的政策，也有历史依据。”田燕说，三七如被纳入国家食药物质目录，将极大拓展其开发领域和空间，将大大增强文山打造世界“三七之都”、做大做强三七产业的底气。

当前，文山正全力推进三七纳入国家食药物质目录，已完成三七地下部分食用历史史料收集、三七地下部分膳食消费调查、三七毒理性试验、三七食用安全性风险评估等工作。

调研发现，尽管近年来文山的三七科研实力有了不小的进步，产品研发力度不断加强，但多数产品仍属于三七原料的简单生产，产品的科技含量和经济附加值低，高科技含量、高附加值的高端产品屈指可数。

“三七的价值尚未得到真正体现。”昆明理工大学国家中药材产业技术体系昆明综合试验站长崔秀明说，文山的三七产业链齐全，但三七产品面临高端产品研发不足，新产品储备相对滞后等问题，加之部分宣传不到位，导致消费端的需求没得到很好释放。“应加强营销策划、宣传推广，通过加快建立三七博物馆，拓宽三七产品推介方式，营造三七消费氛围，挖掘消费潜力。”崔秀明建议。

文山政府部门和企业负责人表示，希望有关方面支持文山建设三七国际贸易中心。中心建立后，可推广标准的种植、加工体系，建立全流程的追溯系统，促进产业良性发展。

“三七具有打造知名‘土特产’的潜力。”崔秀明说，三七产业对科技依存度高，要加快相关机理、临床研究，加强新技术、新科研成果的转化和落地。

站在新起点上，文山正奋力补链、延链、升链、强链，谋划将三七打造成千亿级产业。

“抓牢种质端、提升种植水平、延伸产品链。”文山州委书记陈明说，文山将以种植业为基础、加工业为核心、科技创新为支撑、市场需求为导向，全面构建以三七为主的种植、加工、市场、科研、康养等生物医药全产业链发展体系，把文山打造成为世界“三七之都”。

专家认为，云南“土特产”、中草药资源异常丰富，把三七“土特产”做大做强，有利于为全省“做好‘土特产’文章”、促进中医药传承创新发展探出一条新路。

(责编：王震、陈键)

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