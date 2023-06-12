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从三个村庄看吉林农村新变化

马晓成、姜明明
2023年06月12日09:05 | 来源：新华社
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吉林省是我国的农业大省。近年来，吉林省着力推动乡村振兴，打造美丽乡村。近日，记者走访了吉林省内的三个乡村，发现农村变得干净了，村民变得富裕了，村子变得热闹了。

变干净：东北小村如江南

房后是郁郁葱葱的树林，屋前是碧波荡漾的水面，一条小溪环抱着村落，一棵古树矗立在村前……这样的场景不是江南，而是吉林省磐石市宝山乡北锅盔村的场景。

走进村庄，记者看到的是干净的道路，整洁的院落。可在这之前，村里的环境还是另外一个模样。

“过去农村卫生条件差，特别是上厕所，可遭罪了。”北锅盔村村民赵金海说。

赵金海所说的厕所问题曾经困扰着北锅盔村和许多东北农村。为了解决这一问题，近年来，吉林省坚持“宜水则水、宜旱则旱、以水优先”的原则，持续推动厕所革命。

“我们村建立了粪污集中处理设施，各家各户的粪污直接通过管道排入集中处理设施，和城里人家没啥两样。”北锅盔村党支部书记栾仁生说。

“上厕所的问题解决了，孩子们更愿意回来住了。”赵金海说。

“吉林省已经形成了10余种可推广的技术模式。我们优先支持最后一公里入户改造水冲厕所，纳入污水管网集中处理，同时也根据实际情况，对不具备水厕改造条件的农户，推进双坑交替式、单坑深埋式、微生物降解式、微水冲式等免水、微水改造模式。”吉林省农业环境保护与农村能源管理总站站长任启彪说。

变富裕：集体产业鼓钱包

吉林省扶余市永平乡九连山村位于松辽平原腹地，是一个传统的农业村。一走进九连山村，以“吉祥如意”“福禄寿喜”为主题的民俗农家乐、烧烤街区、带状公园、灯光隧道等景观让人眼前一亮。

“要说我们村的特色，还得说村里的黏豆包加工产业。”九连山村党支部书记杨景龙自信地说。

春种工作刚刚结束，九连山村的黏豆包厂就开始了生产，选米、淘米、发酵、揉面，攥起豆馅、包豆包、蒸熟、装袋，村民们紧张忙碌，一箱箱又黏又有韧劲的黏豆包被发往全国各地……

“总投资700万元，村集体分红占比60%，合作社和入社社员占比40%，年产值达2600万元，直接带动该村80多名村民就业。村民在家门口赚到了‘外快’，学到了技术。”杨景龙说。

“小豆包大商机”只是九连山村众多特色产业中的一项，这个村正通过打响豆包品牌，吸引游客到来。

“消费者可以通过玻璃橱窗、互联网直播平台观看黏豆包的制作过程，游客也能在我们这里亲手做黏豆包，我们把游客留在了民宿、农家乐，更留住了农民，让他们不出远门就解决了收入问题。”杨景龙说。

变热闹：乡村旅游汇人气

夏至将至，乡村田野上已经是一片新绿。

在吉林省龙井市智新镇明东村，一批游客正走进古色古香的传统建筑，感受边境地区独特的农村风光。

“过去外出打工的人多，当时村里闲置的老房子有好几处坍塌，环境非常差，对村容村貌也有很大影响。”明东村党支部书记玄昌浩回忆说。

随着乡村振兴推进，明东村把这些曾经看起来是“劣势”的资源，改造成发展旅游的品牌，着力打造边境区位、自然风光、民族文化等标签，旅游产业慢慢做了起来，各类产业如雨后春笋般冒出，基础设施和人居环境也发生巨大变化。

更让人欣喜的是，大家不仅口袋鼓了，“脑袋”也活了，有不少村民拿出闲置农房资源，办起了民宿。

“以前都是外出打工，现在家乡的旅游产业搞了起来，我也开起了民宿，一年增加收入4万多元。”明东村村民徐光龙说。

今年“五一”假期，明东村日接待游客达到3000多人次。“现在的明东村越来越好，品牌越来越响亮，我们正谋划着进一步完善村里基础设施，同时增加旅游内容，期待未来的明东村能吸引更多游客。”玄昌浩说。 

新华社长春6月11日电

(责编：王震、陈键)
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