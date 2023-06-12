人民网北京6月12日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月5日，中国铁路青藏集团有限公司西宁动车运用所适应性改造工程验收正式启动，这标志着青藏铁路西格段提质工程开始静态验收，复兴号开进青藏铁路进入倒计时。

为做好此次验收工作，青藏集团公司成立专门的提质工程验收领导小组和由36个部门、单位近百人参与的验收组，对工务、供电、房建、通信信号、客货信息、车辆设施、水保环保等项目分别展开验收。

按照验收程序和步骤，各验收小组制订了验收方案，对项目工程数量、施工质量、使用功能进行全面检查，并将汇总验收的主要问题，追踪问题整改销号，形成专业验收报告。验收结束后，该工程进入联调联试阶段，试验列车将上线试运行。

自青藏铁路西格段提质工程开工以来，各参建单位对既有的西格段线路、路基、桥梁、接触网等病害进行了全面检查整治，对全线动车停靠车站的风雨棚、站台及旅客相对集中的湟源、海晏、乌兰、德令哈等中间站的车站设施、防护栅栏、排水沟和防风沙设备进行了补强整治。改造后，青藏铁路西格段可满足时速160公里复兴号动力集中型动车组列车运行条件。

青藏铁路西格段1984年5月通车运营，经过近40年的发展，如今将在改造后开行时速160公里的复兴号动车组，这将成为高原铁路又一重大跨越，青藏铁路的区域运输优势将进一步凸显。

(责编：王连香、高雷)

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