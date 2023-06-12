人民网北京6月12日电 （记者罗知之）据商务部官网消息，为加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，商务部研究起草了《成品油流通管理办法（征求意见稿）》。

征求意见稿提出，申请成品油零售经营资格的企业，应向所在市级政府指定部门提出申请。市级政府指定部门依据本办法和地方实施细则进行审核，对符合规定条件的，准予成品油零售经营资格许可，颁发《成品油零售经营批准证书》，并将审批企业名单推送有关部门。新建、迁建成品油零售网点等设施，应符合所在地成品油零售体系发展规划，由市级商务主管部门对符合条件的成品油零售网点出具规划确认文件。

(责编：罗知之、高雷)

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