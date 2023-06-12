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宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程、汨罗抽水蓄能电站开工

2023年06月12日10:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者董童）据国家电网消息，6月11日，继2月实现金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程和通山抽水蓄能电站、3月实现陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程和玉门抽水蓄能电站开工后，国家电网有限公司又迎来宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程、汨罗抽水蓄能电站（以下分别简称宁夏—湖南特高工程、汨罗抽蓄电站）开工。

国家电网公司董事长、党组书记辛保安表示，宁夏—湖南特高压工程、汨罗抽蓄电站两项工程，是促进宁夏资源优势转化、保障湖南电力供应的重点工程，是推动“沙戈荒”基地大规模开发、加快新型能源体系建设的示范工程，是服务稳增长稳就业、助力宁湘经济社会高质量发展的民生工程。

据了解，宁夏—湖南特高压工程、汨罗抽蓄电站的开工建设，是推动我国能源清洁低碳转型、提高能源安全保障能力的重大举措。两项工程可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行，有效助力全国统一大市场和现代化基础设施体系构建，推动城乡、区域协调发展，对保障电力安全供应、服务实现“双碳”目标、助力经济高质量发展具有重要意义。

宁夏—湖南特高压工程、汨罗抽蓄电站两项工程总投资362亿元。宁夏—湖南特高压工程额定电压±800千伏、额定容量800万千瓦。送端在宁夏建设中宁换流站，汇集宁夏地区的光伏、风电和支撑煤电。受端在湖南建设衡阳换流站，以500千伏接入湖南电网交流系统。直流线路全长1634公里，途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南6省（自治区、直辖市），工程总投资281亿元。汨罗抽蓄电站采用成熟、经济的抽水蓄能技术，新建4台30万千瓦可逆式发电机组，总投资81亿元，将发挥保障大电网安全运行的“稳定器”“调节器”作用和支撑新能源大发展的“充电宝”作用。

两项工程投产后，宁夏电力外送规模将超过2000万千瓦，有力促进新能源开发外送和大范围优化配置；湖南将形成特高压直流跨区通道为直接供电保障、特高压交流骨干网架为省间互济支撑、华中抽水蓄能电站群为调整手段的能源供应格局，更好推动两地经济社会高质量发展和民生保障。同时，两项工程投产后，每年还可替代燃煤超610万吨、减少二氧化碳排放达1675万吨。

目前，国家电网已累计建成33项特高压工程，经营区内网架结构不断优化，为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑，在保障电力供应、促进绿色低碳发展等方面发挥重要作用。

(责编：董童、高雷)
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