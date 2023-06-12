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工信部：提高通信设施防汛抗毁能力 提升通信网络韧性

2023年06月12日13:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部信息通信管理局组织召开全国防汛应急通信工作部署会议，传达国家防汛抗旱总指挥部防汛工作要求，对全国防汛应急通信工作进行部署动员。

会议要求，各单位要结合2023年防汛形势，根据工作实际，做好通信设施防护和应急通信保障工作。

一是要健全组织协调和指挥调度机制，完善防汛应急通信保障预案，强化统一领导，确保应急指挥扁平高效。

二是要落实通信设施安全防护和架构保护措施，强化风险隐患排查整改，提高通信设施防汛抗毁能力，切实提升通信网络韧性。

三是要加强防汛物资和装备的配备储备，强化应急通信保障队伍防汛训练演练，切实提升防汛应急通信保障能力。

四是要严格落实值班值守制度，加强网络运行监测预警，遇有汛情边处置边报告，及时高效做好防汛救灾应急通信保障。

(责编：申佳平、高雷)
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