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浙商银行超百亿配股方案落地

2023年06月12日13:38 | 来源：中国经济网
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原标题：浙商银行超百亿配股方案落地

　　2023年6月12日，浙商银行公告A股配股发行计划，将以股权登记日（2023年6月14日）收市后A股股本总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，可配售A股股份总数为50.14亿股。本次配股价格为2.02元人民币/股。

　　浙商银行表示，本次配股募集资金将全部用于补充银行的核心一级资本，提高银行资本充足率，支持银行未来各项业务持续健康发展，增强银行的资本实力及综合竞争力。

　　银行业景气度持续提升 浙商银行配股正当时

　　4月以来，中证银行指数大幅上涨，wind数据显示，中证银行指数累计上涨6.16%，远超同期上证指数。期间中国银行、农业银行、邮储银行3家国有大行股价纷纷创下历史新高。

　　市场分析人士指出，银行业景气度回暖，主要归因于当前市场对国内经济复苏、银行业绩转暖预期乐观以及中特估概念（中国特色估值体系）催化和资本市场开放政策等利好。6月8日，银行板块再迎政策利好，多家国有大行宣布开始新一轮存款利率下调，调整幅度在5-15个基点不等，预期接下来股份行、城商行、农商行等将陆续跟随下调存款利率，这有助于银行息差的进一步边际改善。

　　在这样的背景下，银行业有望迎来中长期的业绩增长及估值的提升，浙商银行此次配股正当时。

　　2022年营收增速领跑同业 资产质量稳步向好

　　浙商银行是浙江省内唯一的全国性股份制银行，以“一流的商业银行”为愿景，布局大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块，深耕浙江、面向全国，已逐步发展为具有差异化特色优势的股份银行。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中，浙商银行按一级资本计位列79位，较上年跃升20位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。

　　2022年，浙商银行营收增速领跑同业，实现营业收入610.85亿元，同比增长12.14%；实现归母净利润136.18亿元，同比增长7.67%。同时资产质量稳步向好，2022年末不良率1.47%，较年初下降0.06个百分点，拨备覆盖率182%，较年初上升7.58个百分点。在市场拓展上，浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了310家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。

　　经营策略全面升级 新动能引领内涵式增长

　　2022年，浙商银行率先提出“以经济周期弱敏感资产为压舱石”的经营策略，推动资产结构的深层次调整。同时浙商银行还为自己设置了远景目标，在2027年之前，经济周期弱敏感资产营收要占到总收入的50%以上。

　　2023年一季度数据显示战略执行成效显著，1-3月，浙商银行经济周期弱敏感资产实现营收47.02亿元，占比30.96%，较2022年末提升2.4个百分点，进度超预期，为全年业绩奠定了良好开局。

　　值得一提的是，近期，浙商银行问题股权处置获历史性进展，太平人寿、山东国信联合竞得的浙商银行6.33%股权过户完成。继“引战投”完成后，本次配股方案落地，将为浙商银行开启“高质量发展新征程”提供支持。

(责编：董童、李源)
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