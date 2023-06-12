中汽协：5月汽车出口持续快速增长 同比增长58.7%
2023年06月12日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月12日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年5月，汽车出口持续快速增长。
2023年5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%；2023年1至5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。
2023年5月，乘用车本月出口32.5万辆，环比增长3.1%，同比增长66.3%；2023年1至5月，乘用车出口146.7万辆，同比增长96.6%。
2023年5月，商用车出口6.3万辆，环比增长5.2%，同比增长28.6%；2023年1至5月，商用车出口29.1万辆，同比增长30.9%。
2023年5月，新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍；2023年1至5月，新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。
(责编：王连香、高雷)
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