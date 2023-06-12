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助力实现碳达峰碳中和目标 多地探索农村绿色低碳发展新路径

人民网记者 杜燕飞
2023年06月12日14:41 | 来源：人民网
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当前，围绕如何实现绿色低碳循环发展，各地正进行有益的探索，推动农村能源革命，传统的生产生活方式正在逐步改变，绿色越来越成为高质量发展的底色。

农村是实现碳达峰碳中和的重要领域。今年3月，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局联合发布的《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》指出，广大农村地区风能、太阳能、生物质能等可再生能源资源丰富，是落实碳达峰目标、大力发展新能源的重要增长极。

今年5月31日，浙江省新昌县冷水村10.714兆瓦光伏项目正式投产。作为新昌单体最大的集中式光伏项目，可提供光伏最大出力0.85万千瓦，年发电量约1076万千瓦时，每年可节约标准煤3280吨，减少二氧化碳排放6076吨。

据介绍，作为典型的山区小县，为盘活当地的资源，新昌县建立了县域光伏资源库和项目库，对低效林、村水库等资源能用尽用，截至今年5月底，新昌县光伏累计并网容量已达到22万千瓦，提升了清洁能源供给能力。同时，新昌县有103座水电站，装机容量59.26兆瓦，年发电量可达1.5亿千瓦时。首批31座水电站已完成整合，改造后发电效率提升超过10%，全县小水电新增调峰能力0.4万千瓦。今年3月，新昌高新园区恒新110千伏储能电站一期并网，可实现年放电量6000万千瓦时以上，可以应对尖峰负荷，最大实现新昌10%的负荷压降。

“为保证清洁能源供电和不停电，我们打造一张高自愈智能电网，当线路出现故障，用智能开关站进行远程控制，让没有故障的线路顶替有故障的线路进行供电。”国网新昌县供电公司副主任蔡毅介绍说，公司对全县350家规上企业及2133家“高压专变”企业非电类数据采集点摸排，通过“双碳监测员”为企业提供“供电+能效”服务。

为实现更精准降碳，去年9月，新昌县能源双碳监测（智控）平台投入使用，为开展新能源综合决策、实施节能降耗改造等方面提供数据支撑。目前新昌已有6家企业参与绿电交易，赋予企业产品绿色属性，提升了市场竞争力。

在山西省芮城县庄上村，每家农户屋顶上都安装了蓝色光伏板。与大家印象中的光伏发电不同，这是一套被称为“光储直柔”的发电系统，村民们亲切地称之为“日光宝盒”。

国家电投旗下中国电力相关负责人表示，“光储直柔”发电系统，是在现有光伏产业基础上进行的创新。“光”是指分布式光伏，“储”是指储能，“直”是指低压直流配电系统，“柔”是指柔性用电，当电器高负荷运行时，将自动降低电器功率，在缓解电网增容压力下保持稳定、安全用电。该系统投产后，年发电量达250万千瓦时，除满足全村用电需求外，每年还可上网外送约210万千瓦时清洁电量。

目前，“做饭不用炭，农机不冒烟，屋顶能发电，多余还卖钱”，已成为该村全新能源消费模式的体现。今年4月24日，庄上村被授予“中国零碳村镇示范村”。

在广州市花都赤坭镇，去年，华能集团开始建设国内首个碳中和新乡村渔光互补综合示范项目。依托光伏发电与现代养殖业相结合的“渔光一体”模式，在生产清洁能源的同时发展智能生态农业。项目建成后，年均上网电量约3.2亿千瓦时，每年可节约标准煤约11万吨，减少二氧化碳排放28万吨，推动乡村振兴与“双碳”融合发展。

专家表示，推动农村能源革命，加大乡村清洁能源建设力度，有助于实现碳达峰、碳中和目标任务，促进农村产业提档升级、拉动产业链延伸，支撑宜居宜业和美乡村建设。

“我们要以县域为基本单元，推动农村清洁能源高质量发展，探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络，将清洁能源产业与发展壮大农村集体经济、建设宜居宜业和美乡村有机结合，为改善乡村生态环境、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。”国家能源局发展规划司副司长董万成此前在2023年二季度新闻发布会上表示。

(责编：郭思邈、高雷)
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