人民网北京6月12日电 （欧阳易佳）近日，国家气候中心对今年夏季（6月至8月）气候趋势进行了预测，预计夏季华东、华中、新疆等地可能出现阶段性高温。

根据预测，6月至8月，我国降水呈南北两条多雨带，黑龙江东部、浙江南部、福建、江西南部、广东、广西东部、海南、云南中西部等地降水偏多两成至五成，局地发生极端性强降水的可能性较大；长江中游降水偏少两成至五成。西南地区东部及华中中部可能出现区域性气象干旱；西南地区南部等地山洪地质灾害偏重。

气温方面，夏季全国大部地区气温接近常年同期到偏高，华东、华中、新疆等地高温（日最高气温≥35℃）日数较常年同期偏多，可能出现阶段性高温。

台风方面，夏季在西北太平洋、南海生成的热带气旋数量预计接近常年，登陆我国的热带气旋数量接近常年，热带气旋活动路径以西行和西北行为主，主要影响我国华南和华东沿海。

(责编：郭思邈、高雷)

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