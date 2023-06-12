活动现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京6月12日电 （欧阳易佳）由中国社会保障学会主办的“共同富裕大家谈”活动第三期日前在京举行，本期主题为“民营企业高质量发展与共同富裕”。与会嘉宾纷纷表示，中国式现代化建设在全面提速，我国已经行进在走向共同富裕的大道上，继续做大财富蛋糕和合理分好财富蛋糕构成了走向共同富裕的前提条件与关键所在，民营企业承担着更大的责任与使命。

改革开放以来，我国民营企业得到快速发展，现已达到4900万家，广大民营企业发展后积极回馈社会，已成为促进共同富裕的重要力量。

全国人大常委会委员、中国社会保障学会会长郑功成表示，新时代已经赋予民营企业促进共同富裕的重要使命，为了使民营企业更好地发挥促进共同富裕的作用，应从三个方面发力：一是要创造优良的营商环境，以健全的法制确保民营企业的合法权益，以服务型政府解决民营企业发展中遇到的“急难愁盼”问题，让民营企业和民营企业家有清晰、稳定的安全预期；二是要鼓励正当竞争，坚决消除市场领域中的不正当竞争行为，消除限制创新与发展的垄断，同时也应当反对以反垄断为由限制创新与发展；三是要引导高质量发展，树立民营企业中的先进榜样，总结优秀民营企业的经验并及时推广做法，引导民营企业与中国式现代化和共同富裕的目标追求相适应，创造出促进共同富裕的新型企业制度。

随着社会和消费者对企业行为透明度和责任的期望不断提高，越来越多的企业将社会责任视为其成功的关键因素之一。国家发展改革委原党组成员兼宏观经济研究院院长、中国社会保障学会顾问宋晓梧认为，当下企业社会责任主要表现在环境、社会和治理三个方面。随着碳达峰、碳中和目标的提出与政策实施，我国企业的生态环境社会责任在一定程度上将成为企业的法定责任或必须强制完成的行政任务。在生态环境保护标准方面，对各种所有制企业应当一视同仁，包括民营企业在内的所有企业均应当承担起生态环保的社会责任。

全国工商联副主席方光华认为，改革开放以来，我国民营企业快速发展，广大民营企业发展后积极回馈社会，成为促进共同富裕的重要力量。一方面，民营企业积极参与脱贫攻坚和乡村振兴，促进农民农村共同富裕。据统计，全国工商联有12.7万家民营企业精准帮扶13.9万个村，带动惠及1800多万建档立卡的贫困人口；另一方面，民营企业将扩大就业作为促进共同富裕最直接的实践路径，充分发挥就业主渠道作用。民营市场主体提供了80%以上的城镇就业、90%以上的新增就业，是我国吸纳和扩大就业的重要力量。

科技创新是数字经济高质量发展的源动力，民营企业践行高质量发展之道，就是重视创新投入，以科技创新为抓手，既提升自身发展，也助力行业与社会发展。腾讯集团高级副总裁、腾讯公益基金会理事长郭凯天说，“在以可持续社会价值创新助力社会高质量发展方面，腾讯在公益慈善、乡村发展、基层医疗、养老、碳中和等领域积极探索，以科技向善为使命愿景，以技术驱动创造用户价值和产业价值，创造财富助力经济发展，同时也推动可持续社会价值战略助力社会发展。”

“发展是解决中国各种问题的关键，只有发展才能实现共同富裕。”贝壳集团高级副总裁林涛认为，要深刻理解居住与共同富裕的关系，房地产市场的平稳持续健康发展当前仍是推动经济社会发展、促进共同富裕的“稳定器”和“助推器”。企业发展要不断适应中国式现代化新要求。为了满足人民群众对美好生活的向往，要自觉将公司发展与国家战略方向紧密结合，发展新赛道、寻找新动能、形成新优势，持续为人民、为社会、为国家创造价值。

(责编：郭思邈、高雷)

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