市场监管总局：一季度查处商标侵权、假冒专利案件6100余件
2023年06月13日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2023年第一季度，市场监管部门组织开展知识产权执法等专项行动，进一步加强重点领域、重点商品、重点市场治理，积极发挥行政执法震慑力，切实保护权利人和消费者合法权益，维护市场经济秩序，营造良好营商环境。
数据显示，一季度，各类专项行动共查处相关案件近10万件。其中，商标侵权、假冒专利案件6100余件，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约5200次。
(责编：杨曦、高雷)
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