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全国小麦进入集中收获期 各地交通运输部门力保农机运输车通行顺畅

2023年06月13日11:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者乔雪峰）超限运输车辆通行证即申即接即办，开辟农机运输车辆绿色通道，在收费站、服务区设置便民服务站，为过往司乘人员提供免费茶水、防暑物品……当前，全国小麦陆续进入集中收获期，我国多地交通运输部门全力保障农机运输车辆顺畅高效通行，全力服务“三夏”农业生产。

为确保夏粮应收尽收、颗粒归仓，6月1日，河北成立“三夏”生产运输保障服务专班，提前研判农机运输需求，在收费站、服务区张贴联合收割机运输车辆明白纸，对持有联合收割机跨区作业证和超限运输车辆通行证的车辆，优先保障便捷快速通行；开通两部24小时应急服务电话，“一事一协调”解决农机运输不通不畅问题。

“今年家里的小麦收成不错，可苦于持续的阴雨天气，没有晾晒小麦的地方。没想到还可以在超限检测站免费晒粮，这下悬着的心终于可以放下了。”在河南省驻马店市新蔡栎城超限检测站晾晒小麦的村民老万说。

河南抢抓晴好天气，开放公路超限检测站，为当地农民提供晒粮场所；在各收费站增加农机运输车辆绿色通道，在服务区划定专用停车区，为司机提供免费洗衣、免费洗澡、免费加水充气，以及优先加油、优先休息、优先维修等服务。

在沂南县大庄镇庙官庄村，高筋小麦种植基地已进入收割时期，十余台收割机正在紧张劳作，抢抓时机快收小麦，确保颗粒归仓。山东强化服务保障，全力备战“三夏”生产，目前，山东已发放跨区作业证2.8万张，建立了审批服务“绿色通道”，确保农机跨区转运通畅。

荆楚大地，田间地头夏粮抢收一片火热。湖北指导收费站与属地公安、交警、农业农村等部门建立联勤联动机制，依托12328交通运输服务监督电话，了解农业机械用车在通行方面的突出问题，第一时间跟踪做好政策服务。据湖北省交通运输厅联网收费中心统计显示，5月全省高速公路收费站免费放行联合收割机运输车2.7万辆。

宁夏回族自治区组织执法力量，入户宣传超限运输车辆通行证办理流程，对运输农业机械的车辆予以优先勘验、审批和发放通行证，容错放行外省来宁联合收割机运输车辆并告知相关政策，全力做好农业生产运输服务保障工作。

(责编：王仁宏、高雷)
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