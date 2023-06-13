人民网北京6月13日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月12日，中国证监会与香港证监会在香港举行第十三次高层会晤，中国证监会副主席方星海与香港证监会行政总裁梁凤仪率相关部门参会。迄今为止，两地证监会已经成功举办十三次高层会晤，推动两地资本市场在市场、机构、产品等方面取得系列合作成果，不断拓展监管合作深度与广度。本次会议，双方就两地资本市场改革开放发展近况进行沟通与交流，就优化互联互通机制、促进衍生品市场和资管业合作、跨境监管合作等议题进行卓有成效的磋商并取得积极共识，促进两地资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进。

(责编：王震、高雷)

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