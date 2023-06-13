人民网北京6月13日电 （记者杜燕飞）加快实现高水平科技自立自强对于中国式现代化发挥着基础性、战略性支撑作用。如何推动科技创新发展一直以来是业内关注的热点。

日前，人民银行行长易纲赴上海调研时表示，加大力度支持科技型企业、绿色发展等重点领域融资，助力高水平科技自立自强，增强经济内生增长动力，促进高质量发展。国家金融监管管理总局党委书记、局长李云泽赴上海调研时也表示，重点加强和改善对高水平科技自立自强、制造业、乡村振兴、投资和消费等领域的金融供给。

一直以来，科技创新成本高、周期长、风险大，从科技研发到成果转化再到市场开拓产生效益，每个阶段都需要大量资金投入。

有业内人士认为，金融作为资源配置的枢纽，为科技创新提供资金支持，又能为规避创新风险提供金融工具，是科技创新的重要保障。持续完善金融支持科技创新机制，构建活跃的金融市场、畅通的融资渠道和良好的金融环境，引导更多资金流入科技创新领域，是金融机构的重要使命。

记者梳理，针对科技创新企业高技术、高风险、轻资产的特点，近年来，人民银行利用结构性货币政策工具，通过提供再贷款或者资金激励等，加大对科技创新领域信贷投放，降低了企业融资成本，引导资金流向重点领域。

一系列举措成效明显。人民银行日前发布的金融机构贷款投向统计报告显示，今年一季度末，我国获得贷款支持的科技型中小企业达15.08万家，获贷率为45.9%，比上年末高1.3个百分点。今年一季度末，科技型中小企业贷款余额1.76万亿元，同比增长25.2%，比上年末高0.9个百分点。

对于下一步金融如何更好的支持科技创新发展？在日前举行的第十四届陆家嘴论坛上，国家开发银行副行长王卫东日前在表示，金融支持科技创新需要不断提质增效，要在拓展金融服务覆盖面上下功夫，鼓励金融机构围绕初创期、成长期、成熟期等科技企业全生命周期，聚焦基础研究、应用研究、科技成果转化、科技基础设施等科技创新全领域，满足企业科研院所等科技创新主体的金融需求。

中国农业银行董事长谷澍认为，银行要聚焦创新链和产业链深度融合，拉长做深金融服务链；完善科创金融专属服务体系，提高专业服务能力；科创金融服务效能的提升，离不开跨领域、多层次的合作，要共同打造服务科技创新的良好生态。

值得一提的是，助力高水平科技自立自强，资本市场也发挥着重要作用。数据显示，近年来，我国以设立科创板并试点注册制为突破口，健全资本市场服务科技创新的制度机制，科技创新企业在新上市企业中占比超过7成。2022年，上市公司研发投入1.66万亿元，占全国研发支出的五成；高技术制造业上市公司研发强度达6.71%，领先全国平均水平；累计披露专利数量占全国专利数量的近三分之一。

在上海证券交易所理事长邱勇看来，资本市场市场属性强，规范水平高，具有风险收益匹配、激励约束相容的独特优势，不仅能提供直接融资支持，更能在优化资源配置、激励企业家精神等方面发挥重要功能，还可以促进创新资本形成，引导市场化资源配置，激发创新活力。

“适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。”证监会主席易会满日前在第十四届陆家嘴论坛上表示，紧紧围绕服务实体经济高质量发展的根本方向，研究资本市场差异化的制度安排，健全多层次资本市场体系，加大股债融资、并购重组、REITs等产品创新和制度供给，强化大宗商品期货价格影响力，助力打造战略性新兴产业集群，支持传统产业转型升级，推进产业智能化、绿色化、融合化，引导更多资源集聚到现代化产业体系关键领域。

(责编：王仁宏、高雷)

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