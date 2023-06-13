《质量强国建设纲要学习读本》出版发行
2023年06月13日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，国家市场监督管理总局联合国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门组织编写的《质量强国建设纲要学习读本》已由人民出版社出版发行。
据介绍，本书以“学习问答”的形式，通过百余个“问答”，对新时代质量强国建设的形势背景、总体要求、主要任务、组织保障等进行了深入细致的阐释解读。
据了解，本书是新时代加快建设质量强国的实践发展和理论认识的阶段性总结，具有较强的实践性和理论性，是各地区、各部门、各行业深入学习理解纲要丰富内涵和实践要求的重要辅助读物。
(责编：杨曦、高雷)
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