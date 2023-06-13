《2023中国水利发展报告》正式出版
2023年06月13日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王仁宏）日前，由水利部编著的《2023中国水利发展报告》（以下简称《2023报告》）正式出版。
《2023报告》全景展现了水利系统推动新阶段水利高质量发展取得的突破性进展，并对2023年水利工作的一系列部署作出分析展望，向社会呈现一部反映新阶段水利高质量发展年度进展的精品报告。
《2023报告》聚焦水利重点领域，选题意义重大、数据权威准确、案例典型生动，是扎实推动新阶段水利高质量发展的重要宣传成果。
一是全面反映年度重点工作成效。《2023报告》以推动新阶段水利高质量发展的六条实施路径为主线谋篇布局，集中展示党中央、国务院部署的重点水利任务，人民群众关心关注的水利工作取得的突出成效，聚焦国家水网建设加快推进、数字孪生水利提档升级、水利投融资改革深入实施等取得的新进展，主题主线突出明确。
二是突出反映年度工作亮点。为突出呈现新阶段水利高质量发展的突破性进展，《2023报告》重点介绍了水利建设投资首次突破1万亿元、《中华人民共和国黄河保护法》颁布、京杭大运河实现百年来首次全线通水等水利大事要事。
三是生动展示基层水利实践的“闪亮火花”。《2023报告》聚焦典型地区在解决农村供水难题、开展水库移民后期扶持、建设水美乡村等方面的生动案例，为推动新阶段水利高质量发展积累实践经验。
《2023报告》全书约44.6万字，设置“综述篇、水旱灾害防御篇、水利基础设施篇、水资源节约与管理篇、复苏河湖生态环境篇、数字孪生水利篇、体制机制法治篇、农村水利水电篇、流域治理管理篇、行业发展能力篇、党的建设篇”等11个篇章。
《中国水利发展报告》编委会成员由水利部领导，相关业务司局和单位、流域管理机构负责人担任，水利部发展研究中心承担组稿工作。
(责编：王仁宏、高雷)
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