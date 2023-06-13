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农业农村部：紧扣“三农”实际高质量推进主题教育

2023年06月13日09:01 | 来源：新华社
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新华社北京6月12日电（记者于文静 陈冬书）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，农业农村部坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央部署，强化理论学习，紧扣“三农”实际，深入调查研究，促进成果转化，推动主题教育扎实开展。

为了推动主题教育走深走实，农业农村部聚焦“三农”特色谋划制定具体措施，将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等有机结合。

理论上清醒，政治上才能坚定。

主题教育开展以来，农业农村部党组举办专题读书班，带头深入研读《习近平著作选读》第一卷、第二卷等学习材料及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，引导部系统广大党员干部共同学习；组织青年干部深入学习领会党的创新理论，聚焦粮食安全、耕地保护、种业振兴、农村厕所革命、乡村移风易俗等开展主题联学、案例分享、专题研讨活动。

大兴调查研究，提高履职本领。

“部党组把‘实’的导向贯穿调研全过程，围绕战略性前瞻性和对策性落实性两大类确定了一批调研题目。”农业农村部主题教育领导小组办公室有关负责同志说，主题教育开展以来，党员干部深入基层，围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、建设宜居宜业和美乡村等重大任务扎实开展调研。

在察实情上下足功夫。为研究创新现代设施农业投融资机制，计划财务司走进浙江省金华市生猪养殖现代牧场，调研应用数字化养殖技术和污水处理系统，打造集约化、绿色化养殖模式；深入甘肃省酒泉市的戈壁荒滩，总结发展戈壁现代设施农业的经验做法，探讨利用非耕地拓宽农业生产空间领域的有效路径。

针对消费者关心关注的农产品质量安全问题，农产品质量安全监管司开展调研，在北京新发地，了解产地来源、入市抽检、合格证开具收取查验等法律规定的执行情况；在海口新海港码头，深夜12点现场核查抽检人员在岗和采样情况。

在重实践上做好文章。种植业管理司针对一些地区大豆价格低、收购不畅、农民种植积极性有所下降等突出问题，分区域、分环节调研大豆产业发展现状，研究出台一揽子支持大豆生产政策措施，推动形成补贴、保险、收储协同发力的一套政策“组合拳”。

“只有扑下身子、沉到一线，迈开步子、走进院子，实地察看、亲身体验，才能更好锤炼实打实的工作作风，摸到实实在在的情况，拿出切实管用的办法。”农业农村部参与调研的同志说。

学以致用，破解民生难题，增强群众获得感。

“各家院落格局、房屋设计都不一样，今后我们会更有针对性地指导农户对厕所进行管护。”河北省石家庄市平山县讲里村党支部书记郝利刚反映。

农村社会事业促进司聚焦健全农村改厕长效管护机制，深入河北、贵州、山西等地开展调研，走进村民家中，了解户厕后续管护等方面的难点问题和意见建议，总结提炼地方好经验好做法，推介一批基层探索的典型模式。5月底，在平山县举办的全国农村厕所革命现场会上，农村社会事业促进司部署各地立足自身实际，从这些经验做法和典型模式中找到借鉴，切实解决群众实际问题。

主题教育开展以来，农业农村部分批派出党员干部近900人次，赴30个省份、650多个县，深入田间地头，倾听群众意见，对“三农”领域重点工作开展情况、面临的重点难点任务、关键紧迫问题、农民急难愁盼等进行系统梳理，推动调研成果转化为政策举措，不断提升农民群众幸福感。

从严从实开展检视整改，具体精准加强指导督导。

农业农村部党组把整改整治贯穿主题教育，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，将分类整改与集中整治相结合，深入查摆不足，形成问题清单，明确整改目标、整改时限、责任分工。聚焦高标准农田建设等问题抓实专项整治，加强督促指导，让农民群众切实感受到解决问题的实际成效。

农业农村部主要负责同志表示，“三农”系统开展主题教育，首要任务就是用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，深学细悟习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，更加奋发有为地全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，为全面建设社会主义现代化国家提供基础支撑。

(责编：王震、陈键)
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