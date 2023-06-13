邬焕庆 王俊禄 唐弢 朱涵 张璇

2021年6月10日，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》正式发布，提出“两步走”发展目标：“到2025年，浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展”“到2035年，浙江省高质量发展取得更大成就，基本实现共同富裕”。

时至2023年6月，离“第一步走”的发展目标时间近半，浙江共同富裕示范区建设取得了哪些阶段性进展、标志性成果，人民群众有哪些体验深切的幸福感、获得感？

鲜活的答案在基层。从民营企业火热的车间，从“共富工坊”人们忙碌的身影，从山村孩子燃起的梦想，从文化礼堂飘荡的欢笑，从露营自然感受的惬意，从握手言和带来的舒畅中，共同富裕的丰富内涵被生动诠释。

“幸福生活都是奋斗出来的。”浙江广大干部群众正以奋勇争先的创新活力、务实高效的进取精神，努力求解共同富裕普遍性难题。

【故事一：山村小学“云机房”】

沿着衢州市柯城区的石梁溪溯源而上，10余公里后，就能到达白云山脚下的新华小学下村校区。

小学覆盖了当地坎底村、黄茶村、派溪头村等山区村落的生源，共122名学生。过去一年，新华小学换上了“云机房”。24台电脑通过联网上云，系统和软件会及时更新。

新颖的操作界面，让五年级学生曾子默学习兴致浓厚。他正跟着老师学习编程，已经会设计知识问答等简单的人机交互游戏程序。

这所乡村小学与城里的小学共创了“云课堂”，城乡孩子同上一节课。有不少名师课堂入驻，如中国科学院电工研究所高级工程师吕芳的“碳中和”课等。

新华小学校长童伟强说：“数字扩展了孩子们的世界，让山村小学不再闭塞。”

柯城区是浙江发展相对滞后的山区26县之一。2021年以来，浙江围绕山区26县高质量发展，制定“一县一策”工作方案，省内50个经济强县落实结对帮扶，形成山海协作的更强合力。

缩小城乡差距、促进均衡协调，是推进共同富裕的重要目标。浙江持续推进幼有善育、学有优教、劳有所得、病有良医、老有康养、住有宜居、弱有众扶，让发展的成果惠及更多群众。在教育领域，浙江先后实施农村中小学、职业教育提升计划，并通过“教师轮岗交流”“对口帮扶”和“教育共同体”等方式，推动城乡教育一体化发展。目前，浙江城乡义务教育学校校际差异系数在0.27以内，为全国最低。

【故事二：冲锋衣企业打开新市场】

走进台州市三门县海游街道，犹如进入冲锋衣的海洋。这里活跃着300余家冲锋衣企业，冲锋衣产量占全国总产量的六成。

位于海游街道的一家民营冲锋衣企业里，20多名工人脚踩缝纫机，双手上下翻飞，紧张赶制一批冲锋衣；15公里外的浙江蓝途户外用品股份有限公司生产车间，一批加工完成的冲锋衣正在打包装箱。

“这里的冲锋衣产业发展得好，我凭借勤劳肯干，过上了更好的生活。”工人郦小琴说。这几年，她跟着儿子来到县城居住，在家附近找了这个工作，一年收入有8万元。

对这一关系到千家万户的富民产业，政府下大力气引导培育。近几年，三门县设立冲锋衣产业综合服务园，与高校联合开展面料研发、外观设计，有效提升冲锋衣的技术含量和品牌价值。

伴随着制造业的不断崛起，一批中小企业主和个体工商户成为创业致富的重要群体。三门冲锋衣也逐渐凭借品质和性价比冲出重围、打开市场，去年全县生产冲锋衣5000多万件，年产值达65亿元。

就业是最大的民生，浙江数量众多的民营企业，成为百姓就业增收、创业创新的重要渠道。三门县冲锋衣行业协会会长潘礼太介绍说，当地冲锋衣产业从业者已有3万人，90%是本地劳动力。除了工资收入，一些高技能人才还可以变“股东”享受分红激励。

截至2022年底，浙江在册经营主体达943万户。其中，仅2022年浙江净新增经营主体74.9万户，比上年增长14.7%。在浙江，民营经济贡献了全省67%的生产总值、71.7%的税收、82.6%的出口、87.5%的就业和92.5%的企业数量。

【故事三：“数字羊倌”新营生】

夏日清晨，湖州市长兴县吕山乡湖羊智慧循环产业园里，年过五旬的“数字羊倌”陆国飞坐在湖羊智慧化管理平台前，查看羊舍动态。

“每栋羊舍里都安装了环境采集传感器，一旦参数超标，风扇、卷帘、喷雾除臭系统就会自动启动，让环境更适宜。”陆国飞说。

这些年，吕山乡依托特色湖羊养殖产业，建起共享牧场“共富工坊”，让农户参与湖羊养殖管理、学习养殖技术，实现村集体和农户共同创收。

陆国飞年轻时从事跑船生意，多年前一次事故，导致他腿部残疾。行动不便，又没有什么专业技能，陆国飞只得赋闲在家。两年前，乡里安排他到“共富工坊”工作，他还满心疑惑。

“过去养羊是个体力活，我曾担心自己无法胜任；但现在发现，养殖自动化程度越来越高，这让我也有信心了。”陆国飞说，培训了半个月，他已经完全可以胜任这项工作。

如今“共富工坊”325亩的养殖区，羊的存栏量达到4.5万头，每年实现产值6000余万元。像陆国飞这样的当地44户低收入农户，人均年增收1.6万元以上。

收入，是评判老百姓富裕水平的最直观依据。“共富工坊”，是浙江助力低收入群体增收的创新载体。2022年下半年，浙江多部门印发指导意见，探索推进党建引领“共富工坊”建设，提出3年打造1万家“共富工坊”，实现山区26县乡镇全覆盖、乡村振兴重点帮促村全覆盖。目前，浙江已建成“共富工坊”7000多家，累计吸纳群众就业34万多人，其中低收入农户3.7万人，人均月增收约2600元。

着力推进“扩中”“提低”，持续缩小收入差距，是浙江推进共同富裕的重要抓手。2022年，浙江农村居民人均可支配收入达3.76万元，连续38年居全国省区第1位，城乡居民收入倍差缩小至1.90，是全国倍差最小的省区。

【故事四：富了“口袋”富“脑袋”】

一天劳作结束，天色渐暗。嘉兴市嘉善县天凝镇洪溪村的街巷，响起这样的对话——“走，打篮球去！”“晚上一起跳舞！”一场场文体活动，让这个村人心更齐了。

为了更好地丰富村民的精神生活，提升乡村社会凝聚力，洪溪村老支书陈俐勤最先想到“拉起队伍搞活动”这一招。她召集村里一群平均年龄50岁左右的“妈妈群体”组建了一支舞蹈队，白天干农活、晚上排舞蹈，她们的演出频频在村里以及更广阔舞台“亮相”，成为村里打造群众精彩文化生活的一张“金名片”。

在舞蹈队的带动下，两年来，洪溪村先后组建20多支文体队伍。“越剧演出、歌舞小品，几乎每个礼拜都会在文化礼堂上演，我们都爱看。”丰富多彩的文化活动让村民顾禹玉赞不绝口。

洪溪村还推出农民艺术普及课堂，通过开设排舞班、越剧班等课程，用专业的艺术培训把文化的“种子”播撒进村民们心中。

促进人民精神生活共同富裕，是推进共同富裕的重要方面。两年来，浙江进一步完善公共文化服务体系，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。目前，浙江累计建成5万余家新时代文明实践中心、所（站、点）和农村文化礼堂，创新打造了城市书房、社区文化家园等基层文化矩阵。丰富的精神文化供给，成为人民美好生活的“标配”。

【故事五：一顶帐篷撑起“生态富民”】

“可以在农家小院，开办餐饮、茶铺、咖啡、烧饼铺”“可以开辟徒步、登山、飞盘、桨板新业态”……在湖州市安吉县孝丰镇夏阳村的“小杭坑”营地，村干部们就发展乡村露营开展“头脑风暴”，“金点子”不断迸发。

“我们能够放开手脚搞乡村旅游，跟大力改善人居环境密不可分。”夏阳村党支部书记、村委会主任鲍鑫说。

前些年，入村的盘山路开通，吸引游客进村了，但对引入的野营、烧烤、越野等业态产生大量垃圾等问题缺乏管理，产业发展效果不理想。

2020年8月，曾任企业高管的鲍鑫辞职返乡担任村干部。他上任后第一件事，就是修复环境。村里光是在大草坪周边就清理出57车垃圾，还有近千只啤酒瓶。

环境改善的成效立竿见影。2021年以来，这里的乡村美景屡屡成为“打卡点”，一些服装、香水、汽车品牌商主动找上门来，要租村里的“风景”拍摄外景广告，高峰时一天租金几万元。

“这让村民们看到了守护好绿水青山的价值。”在鲍鑫的带领下，夏阳村村集体成立了旅游开发公司，打造了“森林”“房车”等8个特色营地，引进了一批知名户外露营品牌。

一顶帐篷，富了一个村。如今，村民可以从土地分租金、家门口挣薪金、年底分红利，收入方式变得更多了。2022年，该村累计接待游客约10万人次，村集体经营性收入从2020年前的不足15万元增长到175万元。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。浙江以“千万工程”为抓手，持续加大乡村建设领域投入，从“千村示范、万村整治”到“千村精品、万村美丽”再到“千村未来、万村共富、全域和美”，不断推动资源要素、人口产业、公共服务向镇村有序集聚，全域美丽“大花园”基本建成，现代版“富春山居图”逐步呈现。

【故事六：矛盾纠纷就地“了”】

在杭州市临平区乔司街道的老百姓口中，流传着一句话：“要说理，去街道综治中心。”

位于城郊的乔司街道分布着大量服装企业，流动人口较多，劳资纠纷和经济纠纷时有发生。为此，街道综治中心开设了“劳动人事”特色服务窗口，调解员、律师、法官、街道工作人员等现场办公，合力推动解决矛盾。

已从事基层调解工作29年的杨金泉，是街道综治中心的“金牌和事佬”。今年年初，在街道从事服装生产的李先生与订货方发生纠纷。就在双方僵持不下时，老杨了解到情况，马上对他们开展诉前调解，存在争议的权责关系被迅速厘清。调解后不到3小时，李先生顺利收到货款。

“以前，群众遇到矛盾纠纷，常常‘兜了一大圈、生一肚子气’，有时还不能得到有效解决；现在，我们把群众请到街道综治中心来，让群众在‘家门口’就能解决烦心事。”杨金泉说。

社会治理是共富之基。浙江传承弘扬“枫桥经验”“浦江经验”，平安浙江、法治浙江建设不断深化。去年浙江群众安全感为99.28%，连续多年居全国前列。同时，浙江发布省级“平安指数”，打造了政法一体化办案、大综合一体化、浙警智治等一批重大应用，全面提升数字化治理绩效。

新华社杭州6月12日电

(责编：王震、陈键)

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