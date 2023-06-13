“房间虽小，设备俱全，清新又温馨。”一走进南昌市高新区人才驿站，江西师范大学研三学生罗芸便有了提交入住申请的想法。“这里条件比宾馆好多了，入住后正好可以准备最近的几场面试。”参观后，罗芸忙着把这个好消息告诉她的朋友们。

即将投入的人才驿站，位于南昌高新区串联起华勤电子、中微电子、美晨通讯等当地龙头企业的天祥大道上。驿站共有152间房304个床位，可为前来求职的大学毕业生提供3个月免费住宿。

“毕业季来临，我们把‘人才蓄水池’前移到企业门口，提供吃住行等生活服务，让职场‘准新人’安心度过就业缓冲期。”南昌高新区组织与人力资源部人才科科长尚发荣说，后期将组织入住人员参观本地企业、参加区域招聘会，帮助深入了解本地产业优势，吸引更多人才留在南昌。

人才引进来，关键还要留得住，让他们有舞台、有前景。

22岁的徐小芳原本将于6月底从江西外语外贸职业学院应用东语系毕业，但她早在一个月前就已进入学校附近的江西兆驰半导体有限公司担任一名韩语翻译。

“公司安排人员一对一带我，教得特别仔细。”徐小芳说，公司不仅让她对接新客户，还同步考核“导师”的教学成果，并将其设为“导师”晋升的必备条件。

在南昌高新区积极推动下，江西兆驰等40多家企业已与省内外近百所院校建立校企合作关系，共建国家级“航空制造”专精特新产业学院等7个产业学院，为当地人才引进及培养提供了有力支撑。今年一季度，南昌高新区新增加产业人才1.2万人，同比增长20%。

“我们正联合区内40家重点企业、6家科研院所及33所院校，围绕智能制造、航空产业两大重点产业方向，申报省级市域产教联合体，让各类人才在南昌高新区留得下、留得值。”南昌高新区组织与人力资源部劳保科科长熊政平介绍。

“留在高新区16年，这些就是我最骄傲的成果。”晶能光电股份有限公司的展厅内，外延中心总监涂逵指着一长排光电产品说。

从率先攻克硅衬底上生长LED发光材料的世界难题，获得2015年度国家技术发明奖一等奖，到将全系列车规级LED光源产品融入多家国内知名汽车制造企业的一线主机厂供应链；从开发出像素级ADB矩阵式大灯模组产品，到今年初又开发出5微米pitch的像素矩阵……从南京大学毕业后，作为公司的第一批校招员工，涂逵一次又一次参与或主导大项目、新产品的研发工作，也逐渐成长为公司研发团队的核心力量。

“在这里可以专注科研，其他问题不用太多考虑。”涂逵说。

为让人才安心发展，在当地“人才十条”政策基础上，南昌高新区专门出台人才“十条扶持政策”，覆盖提供拎包入驻办公研发场所、最高1亿元的创业资助等。

年初，南昌高新区发布《关于进一步加强全区人才安居工作的若干措施（试行）》，明确人才们可享受区级购房补贴，最高可补800元/平方米。今年一季度，南昌高新区新建住宅商品房销售面积达10万平方米，成交金额15.3亿，同比增长46.9%。

近期，南昌高新区又推出“人才码”微信小程序，将招聘信息、扶持政策以及美食、观影、停车、加油等消费优惠全部纳入其中，满足人才们的生活需求。

“我认为这里已经是一片精英聚集地，小区居民的素质也都很高，有点深圳南山区的味道。”涂逵说。

如今，他又有了新目标——将硅衬底Micro LED技术导入车用光源领域，开拓更为广阔的应用市场。 （本报记者闫鹏，参与采写：陈茜）

(责编：王震、陈键)

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