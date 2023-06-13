齐慧杰 周颖 张栩

“手机、鞋服之外，东莞还有哪些亮眼的产业？”“外需收缩，世界工厂还好吗？”作为经济总量过万亿元、外贸进出口总额过万亿元的“双万亿”之城，广东东莞的一举一动都牵动着人们关注的目光。

记者近日走进东莞锂电池企业、潮玩空间、大科学装置中心，感受到经济发展的新动能新变化扑面而来。

广东博力威科技股份有限公司展厅内，展示着应用于不同场景的锂电池产品：用于电动自行车、电动摩托车、电动滑板车等的轻型动力电池；用于蓝牙音箱、无人机、智能机器人等的消费电子电池；用于露营等户外场景的移动储能设备……

这家成立于2010年的企业，是一家研发、生产、销售锂电池产品的国家高新技术企业。凭借积累，公司已实现从锂电池组制造到电芯生产的一体化发展，产品销往全球80多个国家和地区。

“看好新能源赛道，我们持续加大技术投入，近3年累计投入研发资金近2.6亿元。”公司副董事长刘聪介绍，凭借前期的技术布局和快速的市场反应能力，公司近年来发展迅速，市场份额增长很快，现已占据欧洲20%的市场份额。

总产值超万亿元的电子信息产业是东莞规模最大的产业集群。去年，东莞的智能手机产量占到全国的16.8%。但东莞仍不断瞄准新领域布局新产业，拓宽经济新增长点。

“东莞构建500亿元产业基金体系，以实施七大战略性新兴产业基地建设。新型储能、新能源汽车及零部件、半导体及集成电路等新兴领域，都是我们重点发力的产业方向。”东莞市工业和信息化局总经济师梁杨阳说。

统计数据显示，现在东莞的新能源产业也达到百亿级规模。2022年东莞新能源产业集群实现营收667.3亿元，同比增长11.3%。以锂电池产业为例，东莞已经聚集博力威、凯金新能源、新能安科技等一大批企业。这些企业瞄准新型储能、新能源汽车等产业发展机遇，拓宽赛道、加速发展。

东莞经济总量中，制造业贡献占比过半。其中，玩具及文体用品制造业又是东莞五大传统特色产业之一。目前东莞全市玩具生产企业超过4000家，上下游配套企业近1500家。如何推动玩具等传统制造业转型升级？

东莞给出的回答是：以文化赋能实体，提升产品的品牌力、附加值，助力企业向“微笑曲线”两端延伸。从代工玩具转向做原创IP潮玩的城仕（东莞）文化科技有限公司对此深有体会。

走进公司潮玩生活空间，各类潮玩让人目不暇接：运动少女“罗拉”运球上篮，活力满满；熊猫潮玩“国喜福福”憨态可掬。

公司创始人郑波说，这些原创潮玩都是公司自主设计研发，深受年轻人喜爱。公司成立短短3年发展迅速，年销售额已破亿元。

“过去做代工，主动权在别人手里。现在有自己的IP和品牌，话语权和产品附加值双双提升。”郑波说，公司大力投入研发，设计师占总员工数近三成。这样的转变也带来甜头，现在产品利润比做代工时增长至少三四倍。

企业转型升级，政府努力做好服务。近年来，东莞政府举办国潮设计大赛、各类潮流文化节，营造良好的产业发展氛围；加快建设潮玩中心，搭建集“设计-生产-销售”为一体的全产业链服务平台，助力潮玩企业补齐设计端和销售端短板。

“依托成熟的玩具生产配套，东莞潮玩产业发展迅猛，年产值过亿元的企业就达到28家。一批龙头潮玩企业在东莞兴起，正带动更多传统企业加速转型。”东莞市文化广电旅游体育局副局长杨嘉说。

新华社广州6月11日电

(责编：王震、陈键)

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