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贵州习水：一个工业园区更名的背后

张典标 骆飞
2023年06月13日09:09 | 来源：新华社
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2017年投入使用以来，温水园挂过两次牌子。第一次是“装备制造产业园”，配套100多公里外的重庆电子装配市场；第二次是“白酒包材产业园”，服务的是100多公里范围内的白酒产区。

同样是100多公里，对于这个位于贵州省习水县温水镇的产业园，却意味着两种不同的命运。

占地720亩的温水园距离习水县城约40分钟的车程。谈起园区的第一次招商，习水县工业园区管理服务中心副主任何继不免有些失落。“园区最初是为了承接成渝地区电子配套产业转移，招商最火时，也有近2/3的厂房闲置。更让人无奈的是，投产仅一年，入驻企业要么倒闭要么退出，园区基本停摆。”

园区内依然能看到当年装配制造产业的痕迹。在园区1号门，记者看到一家生产电缆的企业，尽管已经搬出园区，广告牌仍在路边立着。记者还了解到，一些企业撤离后仍有不少遗留问题待解决。

“当时招商缺乏对市场的系统把握，产业定位出现偏差。”温水园隶属习水县产业投资（集团）有限责任公司，公司董事长胡敏贵说。

转机发生在2019年，贵州提出省内包材产业配套要占全省白酒包材市场的80%。沉寂近2年的温水园改名“白酒包材产业园”，当年就启动白酒包材招商。

“如今，温水园一期二期都已招满，但仍有厂商上门对接，希望能够入驻。”何继介绍，园区内包装盒、酒瓶、瓶盖、飘带……一条条生产线围绕白酒形成了完整的包材产业链。

习水县中飞白酒包装厂（下称习水中飞）是首批入驻温水园的包材企业。总经理李允超告诉记者，“公司是带着订单来的。”2020年入驻之前，总公司江苏中彩控股集团有限公司在四川泸州建厂，为泸州老窖、贵州茅台、习酒、国台等酒企配套包材。

李允超算了一笔账：包材产业最优服务半径是在100公里以内，温水园区到茅台、习酒等大客户厂区都在这个服务圈以内。相较于过去，从这里向客户供货，运输成本下降了10%。

在习水中飞车间里，生产线上的酒盒色彩亮丽，皮质、纸质、塑料等不同材质的产品一应俱全。李允超介绍，占地2.4万平方米的厂区，投资1.2亿元，年产值约3亿元。

茅台、习酒和国台贡献了习水中飞80%的营收。有了习水县经开区管委会牵线搭桥，习水中飞还与安酒、小糊涂仙等当地酒厂开展合作。

同样“引凤来栖”的还有贵州启航包装制品有限公司。这家公司生产的白酒瓶盖，最低2元一个，最高几十元。总经理苟树庭告诉记者，入驻后，公司每年为习酒、泸州老窖等酒企生产30多万个瓶盖。

目前，入驻温水园的14家包材企业已全部投产。去年，园区产值超13亿元。园区短短几年内的变化让何继很感慨，“产业定位太重要，直接决定了园区命运。”

近年来，当地白酒包材配套产业缺口越来越大，温水园引进白酒包材产业就地补全了习水白酒产业链。过去7年，习水县白酒产量扩大近5倍，产值增长2倍多。习水经开区党工委副书记、管委会副主任苟明利介绍，白酒产业已成为全县经济支柱，到“十四五”末，白酒产能还将翻番。

2022年发布的《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》提出，要发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地。不少酒企闻讯开足马力扩大产能。

未来，习水计划打造百亿级白酒包材配套园区，为全省白酒产业提供30%以上的包材配套。“园区产业选择要立足地区资源禀赋，精准定位。招商引资遵循市场经济规律，才能实现政府‘热’，企业也‘热’。”苟明利总结说。

(责编：王震、陈键)
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