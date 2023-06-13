金 凤

原标题：创新驱动长三角高质量发展

从昔日的最快8小时，到如今的不到2小时，这是一座5G基站的物料从进入中兴通讯南京滨江智能制造基地到完成拣选，全过程所实现的效率变革。

行走在基地的物料分拣车间，工作人员只需远程下达指令，四向穿梭小车便载着一个个货箱，以每秒4米的速度穿梭在17米高的货架上，将货物送到分拣区；在5G柔性自动化生产线，5G CPE技术将机械臂上高清摄像头拍摄的视频流传给后台，机械臂可以完成从涂刷点胶到拧螺钉、自动封口、自动打包等操作。在这里，“用5G生产5G”，让生产效率与质量控制量质齐升。

从长征系列火箭第一个100次发射历时37年，到第四个100次发射历时不到3年，这是上海航天精密机械研究所在面对国家需求和行业发展大势时，推动数字化、智能化生产的不竭动力。

在上海城市数字化转型体验馆，该所研制的火箭贮箱焊缝智能化数字射线检测系统可以让机器人之间“里应外合”，“透视”焊缝里有没有气泡、裂纹等，焊接得是否紧实，就像给焊缝做“体检”。如今，这套检测系统还适用于汽车、船舶等制造业领域的安全管理。

从坐在码头作业区约50米高空中4平方米的桥吊操作室，动辄低头、弯腰连续4小时吊装集装箱，到坐在4公里外宽敞舒适的操作台前，在19个摄像头和6个高清大屏的帮助下，像抓娃娃一样精准作业，这是宁波舟山港在向智能港口迈进的过程中，桥吊司机们享受到的科技红利。

用科技创新赋能实体经济，助推数字技术与产业深度融合，是构建现代产业体系、增强产业核心竞争力、释放经济增长潜力的重要抓手。

行走在长三角，不难发现，依托产业需求催生的技术迭代和关键核心技术推动的产业变革交相呼应。围绕产业链部署创新链，产业基础能力得以再造，基础材料、基础元器件、基础材料、基础软件等领域的关键核心技术得以提升；围绕创新链布局产业链，科技成果快速转移转化，产业结构优化调整让经济发展迸发更大活力。

如今的长三角，无论是传统制造业的转型升级、先进制造业的培育壮大，还是未来产业的拔节生长，都在数字化、智能化、绿色化的进程中，逐步迈向价值链高端，创新能力更强、竞争能力更高、区位优势更优、开放程度更大，让这里的高质量发展动力更足。

面对新一轮科技革命和产业变革趋势，创新主动权、发展主动权必须牢牢掌握在自己手中。长三角科技创新优势明显、科教资源丰富。调研期间，记者还欣喜地发现，三省一市集合科技力量进行联合攻关，区域协同解决关键核心技术难题，创新要素的跨区域流动，正在让科技的种子结出硕果。以产业为基、科技为魂，人才、资本、创新要素充分涌流的长三角，正朝气蓬勃、青春勃发。

(责编：王震、陈键)

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