科技日报北京6月12日电 （实习记者沈唯）作为北京市中轴线北端的又一标志性建筑，国家科技传播中心12日开始向公众开放。

国家科技传播中心位于奥林匹克公园中心区，与中国科技馆通过连桥实现空间贯通，总建筑面积62640平方米，内设中国科学家博物馆。国家科技传播中心建筑采用圆与方的形态组合，蕴含“天圆地方，辩证思考”的设计理念。由正弦波曲线环绕而成的圆形屋面寓意“传播”，层层收分的外幕墙则象征着科技的不断攀登与进取。

中国科协科学技术传播中心副主任陈锐介绍，国家科技传播中心着力打造“中国科技工作者精神殿堂、中国科技界全媒体中心、现代化科技成果传播平台、国际科技组织总部服务基地”。中心可用于举办科技展览、论坛会议、技术发布、媒体直播等重要科技活动，并逐步向社会公众免费开放公益性科技展览及科学家主题展览。

目前，国家科技传播中心有4个主题展览供公众预约参观，分别是：中华科技文明展（序）、生态文明建设专题展、“邮票与科技”主题展和“把论文写在祖国大地上”主题展览。

(责编：王震、陈键)

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