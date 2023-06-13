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我国首条输送“沙戈荒”新能源为主的电力通道开工

2023年06月13日09:14 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者王迎霞 通讯员李可克 李莹洁 史磊）塞上的风和光点亮三湘的灯和景，不再是梦。6月11日，宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程、汨罗抽水蓄能电站全面开工。

　　宁夏至湖南特高压工程是我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道，途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南五省（区市），线路全长1634千米，2025年建成后每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时。汨罗抽蓄电站新建4台30万千瓦可逆式发电机组，是国家电网在湖南建设运营的第4座抽蓄电站，将发挥保障大电网安全运行的“稳定器”“调节器”作用和支撑新能源大发展的“充电宝”作用。

　　湖南作为中部崛起和长江经济带发展的新担当，近年来经济社会保持快速发展，但一次能源资源相对匮乏，区外电力供给需求强烈。宁夏至湖南特高压工程建成后，在满足电力可靠供应方面将发挥重要作用。汨罗抽蓄电站建成后，国家电网在华中地区抽蓄运行总装机将突破2000万千瓦，可极大提升湖南和华中电网顶峰保供能力。

　　两项工程投产后，宁夏电力外送规模将超过2000万千瓦，有力促进新能源开发外送和大范围优化配置，开启“沙戈荒”能源开发利用新篇章；湖南将形成特高压直流跨区通道为直接供电保障、特高压交流骨干网架为省间互济支撑、华中抽水蓄能电站群为调整手段的能源供应格局，更好推动两地经济社会高质量发展和民生保障。

　　“宁电入湘”工程送的是绿色电、清洁电，其中新能源占比将超过50%，成为宁夏面向“双碳”目标、实现新能源高比例稳定输送的创新工程，以及构建新型电力系统、实现新能源大范围优化配置的示范工程。到2025年，宁夏新能源装机将突破5500万千瓦，新能源年发电量超过850亿千瓦时，每年可节约标煤2600多万吨、减排二氧化碳7000多万吨。

　　与此同时，与工程配套的全国首批首个国家千万千瓦级“沙戈荒”新能源基地——腾格里沙漠新能源基地也在加紧建设。4月26日，项目一期100万千瓦光伏工程顺利并网发电。到2024年底，该新能源集群规模将达到1300万千瓦，每年产出的180亿千瓦时清洁电能全部通过宁夏至湖南特高压工程送到湖南。

(责编：王震、陈键)
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