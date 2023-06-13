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生成式AI或致虚假信息野蛮生长

2023年06月13日09:16 | 来源：科技日报
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所谓“深度造假”技术，是一种利用AI将现有图像、音频或视频中的人物替换成他人的技术。一些经过操纵的图像、视频和音频等“深度造假”内容，曾经需要专业人士才能完成，但在生成式AI的加持下，现在很多人都能更容易地创建出来。

◎本报记者 刘 霞

生成式人工智能（AI）横空出世，可能给人类带来巨大的影响。美国高盛集团今年早些时候警告称，超过3亿个全职工作岗位可能会受到波及。美国国会研究服务局5月发布的一份报告指出，AI的最新创新也提出了新的版权问题，即如何界定AI创建或使用的内容属于侵权还是合理使用等。

美国《福布斯》网站在6月9日的报道中指出，另一个令人担忧的问题已经浮出水面：生成式AI能被用于社交媒体上的虚假信息活动。虚假信息活动指蓄意制造和传播带有政治目的的谎言，这与一个人犯错误或说谎不同。虚假信息活动可使用各种策略，还可利用各种新技术、新媒体以及传统媒体来扩大分歧和煽动动乱。

美国塔尔萨大学网络安全教授约翰·希尔表示，众所周知，脸书、推特、TikTok等平台现在是信息战的前线，生成式AI“染指”这一领域既造成了新的危险，也放大了现有的危险。

“深度造假”：假作真时真亦假

2017年，当名为“深度造假”（Deepfake）的用户在互联网上首次发布合成视频时，也许不曾想到，他已经打开了“潘多拉魔盒”。随着“深度造假”技术在缺少监管的状态下野蛮生长，已逐渐危害经济和社会的稳定。

所谓“深度造假”技术，是一种利用AI将现有图像、音频或视频中的人物替换成他人的技术。一些经过操纵的图像、视频和音频等“深度造假”内容，曾经需要专业人士才能完成，但在生成式AI的加持下，现在很多人都能更容易地创建出来。

希尔指出，“深度造假”使别有用心之人可窃取或盗用他人的声音，将其嵌入图像或视频中，或者以无法检测的方式操纵或更改数字内容。这一切才刚刚开始，随着技术的不断进步，“深度造假”技术制作的内容与真实事物之间的差距会越来越小。而且，随着制作出“深度造假”内容变得越来越简单，社交媒体会随时向大众传播此类内容。

希尔强调称，随着这些“深度造假”内容在社交媒体平台上不受限制、不受管理地传播，将导致一场虚假信息运动，以影响、说服和误导他人或特定受众。随着相关技术的不断发展，未来可能会发生什么令人非常担忧。

侵蚀对政治选举的信任

《福布斯》杂志指出，生成式AI再加上“深度造假”，可能会给2024年美国总统选举带来真正可怕的后果。

美国公共广播服务网站在5月份的报道中指出，生成式AI不仅可快速生成有针对性的竞选电子邮件、文本或视频，还可能被用来误导选民、冒充候选人并以前所未有的规模和速度破坏选举，诽谤候选人，甚至煽动暴力。

中佛罗里达大学研究生院教授兼副院长提摩太·塞尔诺博士表示，AI制造出的“深度造假”内容看起来非常真实，即使对专家来说，确定它们的真实性也是一个挑战。

与此同时，选民们被AI捏造的视频淹没，如果社交媒体平台故意或错误地允许AI修改或生成的信息在其网络上逗留并肆意传播，选民对其信任度可能会进一步降低。美国网络安全公司预测，试图干预美国选举的团体将利用AI和合成媒体作为侵蚀信任的一种方式。

“内容认证”标准尚在制订

《福布斯》网站在报道中指出，生成式AI相关行业正在制订“内容认证”标准，使用户验证数字内容的来源，但开发和采纳这些标准还需要一些时间。

希尔指出，这是数字媒体发展的必经阶段，尽管如此，用户在浏览或使用社交媒体平台上的内容时，必须更加谨慎。此外，社交媒体网站应更积极地监管AI操纵的帖子。

AI提供了颠覆性进步的强大能力，但这种能力也必须被谨慎使用，以便更大程度发挥科技向善的力量。

(责编：王震、陈键)
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