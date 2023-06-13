人民网北京6月13日电 （记者王连香）据交通运输部消息，12日，全国网约车监管信息交互系统统计显示，截至2023年5月31日，全国共有313家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家；各地共发放网约车驾驶员证558.4万本、车辆运输证235.7万本，环比分别增长3.3%、2.5%。网约车监管信息交互系统5月份共收到订单信息7.35亿单，环比上升4.2%。

在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是大连。在各主要中心城市中，按订单合规率从高到低排名分别是杭州、厦门、深圳、广州、兰州、郑州、海口、福州、天津、宁波、南京、青岛、重庆、贵阳、长沙、济南、南昌、合肥、太原、西安、呼和浩特、武汉、长春、南宁、成都、西宁、银川、哈尔滨、上海、沈阳、石家庄、北京、昆明、大连。

其中，杭州、厦门、深圳、广州、兰州、郑州、海口、福州、天津、宁波、南京、青岛、重庆、贵阳、长沙等16个城市订单合规率均在80%以上。本月订单合规率增长前3名的依次是郑州、西安、宁波。

(责编：王连香、高雷)

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