前五个月上海海关清理退运洋垃圾890余吨
2023年06月13日11:19 | 来源：人民网
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关员监管退运一批洋垃圾。海关总署供图
人民网北京6月13日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，一批共3个集装箱洋垃圾，在上海海关所属外高桥港区海关的监管下，从上海外高桥码头退运出境。这是今年以来上海海关单次退运量最大的一批洋垃圾。据悉，今年前5个月，上海海关共清理退运洋垃圾57票，890余吨。
近年来，上海海关大力推进智慧海关建设，在强化技术手段，提升对洋垃圾口岸拦截能力的同时，不断完善退运处置工作机制，走好海关洋垃圾监管“最后一公里”。
上海海关口岸监管处唐丹介绍：“我们对查发的洋垃圾实施分类管理，按照‘应鉴快鉴、应联快联、应移快移、应退快退’的原则，规范处置流程，加快环节流转，确保在最短时间内发现一批、处置一批。”
洋垃圾退运处置涉及的环节众多，包括现场查发、取样送检、鉴定、结果告知、移交、责令退运等；涉及的管理部门也众多，包括生态环境、绿化和市容管理、打私办等。上海海关主动加强沟通协调，建立多部门会商机制。制定对积极配合退运的企业给予费用减免等鼓励措施，多方共同发力，确保退运工作有序开展。
(责编：王震、高雷)
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