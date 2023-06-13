人民网北京6月13日电 （记者车柯蒙）在数字经济时代背景下，如何加速推进新技术与产业模式加速融合，以数智力量驱动创新发展，成为当前产业转型的重要方向。ICT行业作为众多创新技术的新载体，正在向进一步向智能化、智慧化方向突破。近日，由紫光集团和新华三集团主办的2023 NAVIGATE领航者峰会在杭州召开，峰会以“精耕务实，为时代赋智慧”为主题，推动业内加速探索企业数智化转型路径及成效。

会上，新华三集团发布私域大模型——“百业灵犀”LinSeer，利用大模型的力量，以行业专注、区域专属、数据专有、价值专享的理念，为垂直行业和专属地域的客户，提供安全、订制、独享、生长的智能化服务。同时，顺应智能化时代趋势，顺承“AI in ALL”战略，新华三还正式推出专为大模型训练而生的AI服务器，让大语言模型训练时间缩短70%；全球首发51.2T，800G硅光数据中心交换机，打造AIGC智算网络“利器”；升级新华三傲飞算力平台，定义多元异构的算力调度“最优解”，驱动智能创新加速升级。据悉，新华三确定“精耕务实，为时代赋智慧”为集团全新品牌战略。

北京大学国家发展研究院教授、市场与网络经济研究中心主任张维迎表示，未来，推动中国经济增长的主要方式，将向“创新推动”加速转型。经济增长方式的转型，也呼唤着更多创新型企业家，充分发挥企业家精神，激发想象力和创造力。

紫光集团董事长李滨表示，面对当下AIGC等新热潮，企业既要选择正确的方向、投入坚持不懈的努力，更要广泛合作，站在巨人的肩膀上拥抱变化、持续进化。

紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛则认为，在AI时代，人类更要迭代认知，企业更要勇于探索，产业更要直面竞争。

“依托ICT基础构架的持续升级，新华三推出‘AIGC开放战略’，既支持‘百业灵犀+新华三ICT基础构架’的模式保障数据安全，实现最优配合；同时也支持‘客户自选大模型+新华三ICT基础构架’的模式满足多种需求。”据新华三集团联席总裁、首席技术官兼技术委员会主席尤学军介绍。

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖则表示，大模型重新定义了人机交互方式，极大提升了用户体验效果；大模型也意味着一种新的生产力的诞生，会极大提升生产经营效率。

英特尔市场营销集团副总裁兼中国区总经理王稚聪表示，无所不在的计算、无处不在的连接、从端到云的基础设施、人工智能、传感和感知是推动转型的五大超级力量。目前，英特尔正与新华三集团在云、边、端开展全面合作，助力融媒云、政务云、工业物联网、城轨云、智慧医疗和城市等解决方案打造。

智能化时代的“领航者”如何赋能百行百业的转型？

“以躬耕的态度，帮助百行百业订制量体裁衣的数字化解决方案，驾驭算力、融汇数据、运用智能、赋能业务、提升效能，是新华三为自己设定的发展使命与愿景。”新华三集团高级副总裁、首席数字官兼数字中国研究院院长张鹏表示。

新华三集团副总裁、首席科学家李立在演讲中提到，随着大模型AIGC时代的到来，越来越多企业都在思考从数字化转型怎么向智能化升级。基于全栈的能力架构与数字底座，新华三坚持对外以客户为中心，驱动业务增长，对内以效率为中心，赋能管理创新的策略。

“龙头企业要干什么？就是建标杆、立标准，企业内部的数字化转型既是标杆的一部分，也是标准的一部分。我们做好标杆以后，对产业链的上下游也会实现一些能力共享，比方说浙江的企业，我们通过自身的数字化平台一些能力的溢出，能够带动整个产业的数字化水平的提升。”新华三集团副总裁、首席信息官谌平表示，新华三希望客户能够摸着我们的经验过河，能够少走弯路，节约成本，找到最直接的优解。

(责编：王仁宏、高雷)

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