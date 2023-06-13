6月11日， 2023上海国际碳中和技术、产品与成果博览会（以下简称“碳博会”）在上海开幕。据了解，本届碳博会由主题展览、系列论坛和贸易对接3部分组成，涵盖能源转型、节能增效、循环经济、实践探索、低碳服务、低碳交通六大板块。

“这块大屏上呈现的是减污降碳协同增效平台，我们基于碳排放动态数据建立起统一的数据资源体系与碳管理全流程闭环治理体系。”展会现场，杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）工作人员的专业介绍受到了参会者关注。

该工作人员表示，在减污降碳协同增效平台应用方面，公司目前已助力打造“浙江省减污降碳协同增效平台”与“上虞经济技术开发区减污降碳协同增效数智平台”项目。其中，上虞经济技术开发区减污降碳协同增效数智平台上线三个月就为企业解决预警问题500余次，拓展危废资源化利用2.6万余吨，减排温室气体2700余吨，形成节余减排量3900余吨，为企业节约成本8900余万。

据了解，近年来趣链科技在能源“双碳”领域不断发力，除搭建减污降碳协同增效平台外，还将区块链技术融入政府碳达峰碳中和综合管理平台、企业碳管理平台、碳普惠平台等应用研发以及城市能源网络建设中。

当天下午，在由浙江省经济信息中心和上海市经济信息中心主办的“绿色创新与区域协同”分论坛上，趣链科技创始人兼首席执行官李伟受邀出席并发表《区块链助力“双碳”，让绿色转型领先一步》主旨演讲，深入浅出地剖析了区块链在实现“双碳”目标方面的技术逻辑与未来趋势。

李伟提到，碳排放由于其难以直接检测的特性，决定碳资产是一种基于主体信誉，通过数据统计计算所形成的虚拟资产，强依赖于监测、报告、核查三大机制，而区块链技术能在此机制中增强碳数据的可信度。他分析说：“在监测方面，区块链能从源头完成数据存证；在报告机制中，区块链与隐私计算技术结合对企业数据进行核验验真，保证了报告数据的真实性；在核查环节，通过区块链降低核查验证难度，从而简化流程、降低企业成本。”在李伟看来，碳资产由数据支撑的属性与区块链数字资产的特性天然一致，这使得区块链能够为政府精准控碳、企业绿色转型、公众绿色生活提供有力支撑。

“‘双碳’是一个非常有市场潜力的业务领域，它不能只是企业虚无缥缈的发展口号，而应该成为可应用、可落地、可持续的发展板块。”李伟表示，未来，趣链科技将切实推动区块链成果在该领域的转化落地，努力打造绿色转型解决方案行业标杆，为社会经济可持续发展注入新动能。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经