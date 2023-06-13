滴滴快送上线200城 提供“小件快送”服务
2023年06月13日13:59 | 来源：央广网
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原标题：滴滴快送上线200城，提供“小件快送”服务
6月13日，滴滴出行平台新增滴滴快送业务，目前已接入达达快送、闪送、UU跑腿三家公司，提供“经济帮送”“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国200多个城市开通服务。
滴滴快送是滴滴货运孵化的业务。在日常服务过程中，经常有用户反馈有文件、鲜花、蛋糕、汽车配件等小件物品的即时配送需求，希望滴滴货运能在大件物品运送服务外，提供小件快送服务。因此滴滴货运与达达快送、闪送、UU跑腿合作，提供同城小件的快送服务。用户登录最新版滴滴App或小程序的“滴滴快送”和“送货/搬家”入口，以及滴滴货运小程序，都可以看到“快送”服务。
滴滴用户可以在平台上一键呼叫多家快送服务商，根据各服务商的实时价格以及自身的时效需求作出选择；也可以同时选择多家服务商下单，滴滴快送将根据各服务商的接单速度为用户完成最快速的服务匹配。
记者在平台上看到，滴滴快送的新用户首单可享受8.5折优惠，最高可抵扣20元。未来，滴滴快送还将在各服务商的促销活动之上，实时推出可叠加的优惠活动，持续为广大用户带来“又快又便宜”的小件配送服务。
滴滴快送将陆续在更多城市上线服务，预计6月底将在全国300个城市提供服务。上线快送业务后，滴滴货运也将持续提升用户服务宽度，实现 “大货小货”都能送的用户服务体验，满足用户一站式同城货运需求。
(责编：董童、李源)
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