车柯蒙 周睿

新一代电子信息产业是广东最具活力、最具创新的行业之一。记者了解到，以《广东省发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划（2021-2025）》为发展路线图，目前，广东已基本形成以基础硬件为支撑、以技术攻关为核心、以产业应用为引导的较为完整的产业链条。

从产业地图上看，沿着珠江东岸分布的高端电子信息产业带璀璨夺目，汇聚起一大批电子信息零配件隐形冠军和产业链上下游企业。数据显示，广东省电子信息产业规模连续32年居全国第一，2017至2022年税收收入规模连续多年占全国电子信息产业税收收入比重近三成。

近日，广东省委、省政府出台关于高质量建设制造强省的意见，广东税务部门也紧扣高质量发展关键环节推出16条政策措施，助力加快实现由制造大省向制造强省跨越。近年来，一系列税费支持政策助力下，当地电子信息产业企业有了发展新动能。

加计比例步步提升 产业稳链强链有底气

在东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称凯格精机）的生产车间里，一排墨绿色的电路板底板进入了机械传送带，一个红点在底板上来回移动找准印刷点位，电路底板慢慢抬升与镂空的钢板接触，涂满锡膏的刮刀在其上走了一个来回，几秒间，电路底板上便拥有了复杂的“纹路”。

锡膏印刷机是表面贴装技术产线（SMT）必备的自动化精密装备，直接影响了电子产品的品质和性能。据悉，国内大多数企业曾依赖于国外的锡膏设备，直至2006年，凯格精机研制出全国产锡膏印刷设备，打破了这一局面。

“我们要做关键设备，把命运把握在自己手里。”凯格精机总经理刘小宁表示，为追逐“造我们中国的设备”梦想，企业在研发上投入非常大，国家出台的一系列支持企业创新的政策给予了企业很大支持。

“研发费用加计扣除和软件增值税即征即退这两项政策，为我们的创新资金链减轻了负担、增强了保障”。刘小宁算了这样一笔账：2022年，凯格精机享受研发费用加计扣除等优惠政策，相当于减免企业税款1000多万元，享受增值税软件即征即退政策，高效获得退税1400多万元。

近年来，为支持企业创新发展，一系列税费政策不断“加码”。记者梳理发现，以研发费用加计扣除优惠政策为例，2017年起，国家对科技型中小企业、制造业企业等企业的研发费用加计扣除比例进行了由50%提高到75%、再由75%提高到100%的密集调整。今年3月，财政部、国家税务总局联合印发《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为一项制度性安排长期实施。

“企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策由阶段性政策调整为制度性政策，不仅仅是以‘真金白银’支持企业，更是让企业看到了国家支持创新、鼓励创新的力度。”广东省电子信息协会副会长、东莞市威新电子科技有限公司执行董事陈晓剑表示。

税费优惠直达快享 经营主体发展有动能

东莞以东的河源市，近年来成为了广东新一代电子信息产业集群“哑铃”型辐射发展的重要城市之一，吸引了多家电子信息制造企业落户，多家电子元器件企业正在这里闯出一条技术“突围路”。成立于2015年的河源市众拓光电科技有限公司（以下简称众拓光电）就在这里突破了LED芯片的“卡脖子”技术。

企业财务负责人陈莹鑫介绍，当前市面上的LED芯片大多采用蓝宝石进行制作，成本高、导热性差、核心技术被国外专利保护，企业在科研上累计投资近10亿元，革命性地采用成本更低、导热性更好的硅材料替代蓝宝石，并成功突破了硅衬底上高效LED外延材料与芯片的量产技术，目前已可替代同类进口产品，可广泛应用到户外照明、汽车大灯、特种灯具等高端市场。

技术攻坚的过程中，直达快享的税费政策红利为众拓光电提供了重要助力。“去年税务人员还送来了《电子信息产业税费优惠政策指引》，帮助我们快速厘清适用政策，我们及时办理了留抵退税约1800万元，快速到账的退税有力盘活了我们资金链条，给我们的研发增加了能量。”陈莹鑫说，

事实上，健全税费优惠直达快享受机制，让经营主体及时、全面、高效地享受税费政策，是近年来广东税务部门的一项重要工作。以落实增值税留抵退税政策为例，广东税务部门应用税收大数据帮助精准识别符合条件的纳税人，通过电子税务局等多种渠道向各类企业精准推送政策内容，并下功夫简化申请流程，为纳税人提供数据自动填报预填与划型标注自动判别服务，推动留抵退税办理更加智能化。各地市税务部门也结合实际情况创新机制推动“政策找人”。

(责编：郭思邈、高雷)

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