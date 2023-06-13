人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

7天期逆回购降息10个基点 释放稳增长信号

2023年06月13日14:38 | 来源：人民网
小字号

人民银行官网截图

人民银行官网截图

人民网北京6月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率为1.90%，较12日2%的利率水平下降10个基点。这是2022年8月以来，7天期逆回购操作利率的首次调整。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，7天期逆回购操作利率是短端政策利率，本次下调意味着政策性降息启动。背后有两个原因：一是二季度以来经济修复力度稳中偏弱，楼市也再度出现转弱势头，需要稳增长政策适时发力。本次政策利率下调，叠加近期银行存款利率调降，将有效带动企业和居民实际贷款利率下行，进而刺激信贷需求，推动消费和投资提速。更为重要的是，本次政策利率下调，释放了明确的稳增长信号，将有效提振消费和投资信心，推动房地产行业尽快实现软着陆。二是近期物价水平明显偏低，其中1-5月CPI累计同比仅为0.8%，扣除波动较大的食品和能源价格、更能体现整体物价水平的核心CPI累计同比为0.7%，明显低于3.0%左右的温和水平。这为适度下调政策利率提供了空间。

在“逆回购降息”后，不少专家预测，这将会对市场产生连锁反应，并带动MLF、LPR等其他政策性工具利率的下调。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
7天期逆回购降息10个基点 释放稳增长信号
　　人民银行官网截图 人民网北京6月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率为1.90%，较12日2%的利率水平下降10个基点。…
《质量强国建设纲要学习读本》出版发行
　　人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近日，国家市场监督管理总局联合国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门组织编写的《质量强国建设纲要学习读本》已由人民出版社出版发行。 据介绍，本书以“学习问答”的形式，通过百余个“问答”，对新时代质量强国建设的形势背景、总体要求、主要任务、组织保障等进行了深入细致的阐释解读。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部