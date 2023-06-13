人民银行官网截图

人民网北京6月13日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率为1.90%，较12日2%的利率水平下降10个基点。这是2022年8月以来，7天期逆回购操作利率的首次调整。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，7天期逆回购操作利率是短端政策利率，本次下调意味着政策性降息启动。背后有两个原因：一是二季度以来经济修复力度稳中偏弱，楼市也再度出现转弱势头，需要稳增长政策适时发力。本次政策利率下调，叠加近期银行存款利率调降，将有效带动企业和居民实际贷款利率下行，进而刺激信贷需求，推动消费和投资提速。更为重要的是，本次政策利率下调，释放了明确的稳增长信号，将有效提振消费和投资信心，推动房地产行业尽快实现软着陆。二是近期物价水平明显偏低，其中1-5月CPI累计同比仅为0.8%，扣除波动较大的食品和能源价格、更能体现整体物价水平的核心CPI累计同比为0.7%，明显低于3.0%左右的温和水平。这为适度下调政策利率提供了空间。

在“逆回购降息”后，不少专家预测，这将会对市场产生连锁反应，并带动MLF、LPR等其他政策性工具利率的下调。

(责编：罗知之、高雷)

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