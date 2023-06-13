人民网记者 王仁宏

夏日的乌梁素海，天蓝水清、百鸟竞舞、苇荡摇曳，清风吹送扑面的水草气息，使人心旷神怡。乌梁素海，这颗祖国北疆的“塞外明珠”正在重新绽放璀璨的光彩。

乌梁素海位于黄河“几字弯”顶部，蒙古语意为“红柳湖”，是全球范围内荒漠半荒漠地区极为少见的具有极高生态价值的大型多功能湖泊。

中国八大淡水湖之一——乌梁素海。受访者供图

作为黄河流域最大的湖泊湿地，乌梁素海不仅承担着黄河水量调节、水质净化、防凌防汛等重要功能，也是我国北方多个生态功能交汇区，是控制京津风沙源的天然生态屏障，被称为黄河生态安全的“自然之肾”，素有“塞外明珠”之美誉。

曾经的乌梁素海水草丰美、碧波荡漾、候鸟翔集。上世纪90年代以来，随着城镇建设、工业发展、河套灌区的快速开发，农田退水、城市污水、工业废水等不断排入乌梁素海，湖区水体环境一度恶化，进而威胁黄河水环境，生态治理迫在眉睫。

为解决湖区污染问题，内蒙古自治区高度重视乌梁素海生态问题，通过生态补水、水文监测、源头治理等方式，在政策、项目等方面给予重点支持，多措并举推动乌梁素海水体治理。

数据显示，近三年，乌梁素海年均补水约6亿立方米，其中2023年已实现补水1.61亿立方米，通过补水有效维持乌梁素海生态蓄水量、促进水质改善。

在源头治理方面，内蒙古持续推进乌梁素海流域系统治理，布局建设大型污水处理厂净化生活和生产污水，从源头上遏制污染。并兴建网格水道工程加快水体流动，严控化肥、农药、地膜使用量，推广水肥一体化技术以减轻外源污染。

随着一系列治理举措落地见效，乌梁素海昔日美景正再度重现。据悉，目前乌梁素海水质已稳定在Ⅴ类，局部区域优于Ⅴ类，水质总体好转，鸟类、鱼类数量有所增加，湖体生态功能逐步恢复，治理取得阶段性成果。

内蒙古自治区水利厅党组书记、厅长生效友表示，未来将持续协调水利部、黄河水利委员会，建立长效补水机制，加大乌梁素海生态补水力度，切实加强乌梁素海生态治理工作，巩固治理成效。同时，将进一步谋划有利于乌梁素海水量稳定、水质改善的项目，积极推动河套灌区续建配套与现代化改造。

“我们要立足巴彦淖尔市在国家生态安全屏障中的特殊重要地位，全面推进山水林田湖草沙系统治理、综合治理、源头治理，彻底消除生态隐患，整体提升生态治理水平，为绿色高质量发展创造条件、筑牢基础，为保护黄河作出贡献。”巴彦淖尔市水利事业服务中心副主任康宇飞说。

(责编：王仁宏、高雷)

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