人民网北京6月13日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍职业教育产教融合有关工作情况。国家发展改革委社会司副司长孙志诚在会上表示，发改委一直高度重视加大对职业教育产教融合的资金支持力度，不断拓展资金支持渠道。

孙志诚介绍，《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》重点梳理了三类资金渠道，分别是中央预算内投资、地方政府专项债券、中长期贷款。

一是中央预算内投资。“十四五”时期，发改委会同教育部、人力资源社会保障部组织实施教育强国推进工程，对纳入储备院校清单，符合条件的产教融合实训基地建设，将安排中央预算内投资予以积极支持。高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万元，中职院校每所支持额度不超过3000万元。下一步，将结合“十四五”规划中期调整，在原有储备院校清单基础上，增补支持200所左右高职院校和应用型本科院校，进一步加大对职业教育产教融合的支持力度。

二是地方政府专项债。《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提出，将职业教育产教融合项目纳入地方政府专项债券支持范围。每年3月前后、6月前后、11月前后将组织各地申报。各地要准确把握支持范围，提高项目前期推进效率，确保申报时已完成可研审批或者核准、备案手续。对符合条件的职业教育产教融合项目，发改委将会同财政部门积极予以支持。

三是中长期贷款。发改委将加大向金融机构推荐职业教育产教融合中长期贷款项目的力度，鼓励金融机构按照“风险可控、商业可持续性”原则积极支持。需要强调的是，职业教育中长期贷款，支持的是财务状况良好、负债率低的职业院校更新置换先进技术设备，需要准确把握资金使用方向。

“除了以上三个渠道以外，还有各级财政资金、商业贷款、开发性贷款、社会领域产业专项债券等资金渠道。可以说，近年来对职业教育投入偏少的局面，已经得到一定程度改善。希望各地弄清吃透各种资金的支持范围、方式和申报要求，多渠道筹措资金，形成支持合力。”孙志诚说。

(责编：罗知之、高雷)

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