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发改委：第二批国家产教融合试点工作将于下半年启动

2023年06月13日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍职业教育产教融合有关工作情况。国家发展改革委社会司司长刘明在会上表示，第二批国家产教融合试点工作将于今年下半年启动。

刘明介绍，从2019年开始，发改委会同有关部门开展国家产教融合试点。前期，开展了首批试点工作，将21个城市列为首批国家产教融合试点城市，将63家企业列为首批国家产教融合型企业。经过两年多建设，全国已培育5247家地方产教融合型企业，对培养符合产业需求的高素质技能人才发挥了重要作用。产教融合逐步成为试点城市产业发展的强大引擎、招商引资的“金字招牌”。

“《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提出，梳理总结首批国家产教融合试点城市经验做法，启动遴选第二批30个左右国家产教融合试点城市。前期，已经有26个省（区、市）评选了省级产教融合试点城市，第二批国家产教融合试点城市将优先考虑从省级试点城市中产生。目前，发改委正在会同有关方面，积极研究制定相关工作方案，进一步优化遴选办法，完善标准体系。试点不是目的，目的是支持推动各地大刀阔斧地进行改革探索，真正拿出一批真金白银的支持政策，让职业教育产教融合真正成为产业发展的'助推器'和'牵引绳'。”刘明说。

(责编：罗知之、高雷)
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