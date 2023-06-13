人民网北京6月13日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍职业教育产教融合有关工作情况。国家发展改革委社会司司长刘明在会上表示，职业教育产教融合是一个“小切口”，对于建立现代化产业体系、建设人才强国、全面提升人口素质、以人口高质量发展支撑中国式现代化具有重要作用。

刘明介绍，具体表现为三个方面：第一，推进职业教育产教融合是建立现代产业体系、赢得大国竞争主动的迫切需要。前不久召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。建设现代化产业体系，既需要问鼎学术巅峰的一流科学家，也需要扎根生产一线的高素质技能人才。比如，在航空发动机这样一个尖端领域，因为结构复杂，零件非常多，大到组装发动机叶片，小到拧螺丝，都需要大量熟练技术工人。推进职业教育产教融合，能够培养数以亿计的高素质技能人才，推动创新变为现实、设计变成产品、技术转变为生产力，为我国产业链、供应链保持强大韧性、行稳致远提供坚强保障。

第二，推进职业教育产教融合是建设人才强国、推动人口高质量发展的重要路径。要实现人口高质量发展，将越来越依赖于人口素质提升。当前，我国有1万多所职业院校、3000多万名在校生，职业教育人才培养规模上已占我国高等教育的“半壁江山”，蕴含着巨大的人才红利。办好职业教育，将对建设人才强国、推动人口高质量发展发挥重要作用。在我国这样一个规模巨大的经济体里，要支撑14亿多人口的社会整体迈进现代化，需要规模巨大的高素质技能人才。从这个意义上讲，要建成人才强国，就必须建成既有规模、又有质量的现代职业教育体系，必须坚定不移推进产教融合。

第三，推进职业教育产教融合是保障民生、促进就业的现实要求。职业教育让更多的普通劳动者通过自身努力进入中等收入群体行列，对保障民生发挥了重要作用。与此同时，职业教育也是一种就业教育。近年来，中职、高职毕业生就业率分别超过95%和90%。推进职业教育产教融合，就是要提高劳动者职业技能素质，让劳动者更加适应市场需求，不断增强劳动者求职择业能力、稳定就业能力、转岗转业能力。

(责编：罗知之、高雷)

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