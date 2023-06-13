人民网北京6月13日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍职业教育产教融合有关工作情况。国家发展改革委社会司司长刘明在会上表示，8部门联合印发的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，是一份含金量很高的政策性文件，围绕“赋能”和“提升”，提出了5方面19条政策措施。

在赋能方面，主要通过“试点、政策、资金”三个抓手，为职业教育产教融合赋能。

一是试点赋能。2021年，遴选了首批21个国家产教融合试点城市和63个国家产教融合型企业，发挥了很好的示范引领作用。《实施方案》提出，梳理总结首批国家产教融合试点城市经验做法，启动遴选第二批30个左右国家产教融合试点城市，再遴选一批国家产教融合型企业。主要目的就是要推动试点城市和企业当好改革“先遣队”，出台扎实有效的改革举措，加快形成“头雁效应”。

二是政策赋能。《实施方案》提出，健全激励扶持组合举措。主要考虑就是要让“金融+财政+土地+信用”的支持政策看得见、摸得着，让产教融合型企业真正尝到甜头、得到实惠。在这方面，《实施方案》针对每一方面都列出了具体支持措施。下一步还将大兴调查研究，针对产教融合型企业面临的问题，研究创新激励举措，形成指导性政策文件。

三是资金赋能。本次《实施方案》的一大亮点，就是重点梳理总结了三类资金渠道，分别是中央预算内投资、地方政府专项债券、中长期贷款。此外，还有各级财政资金、开发性金融、商业贷款、社会领域产业专项债券、国际金融组织和外国政府贷款等。可以说，经过各方共同努力，中央预算内投资引导撬动，各级各类资金协同发力、共同支持职业教育产教融合的投融资工作格局已经基本形成。

在提升方面，《实施方案》聚焦难点堵点问题，通过针对性政策措施和务实工作举措，力争实现“三个提升”。

一是提升专业体系。职业教育人才培养必须以产业需求为导向。调研中发现，有的职业院校的专业设置与产业需求匹配度不高，专业链对产业链没有形成有效支撑。《实施方案》旗帜鲜明提出“一优先一加快一改造一撤并”。优先，是优先发展先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业。加快，是加快建设护理、康养、托育、家政等一批人才紧缺的专业。改造，是改造升级冶金、医药、建材、轻纺等领域的一批传统专业。撤并，是撤并淘汰供给过剩、就业率低、职业岗位消失的专业。主要目的就是，推动形成紧密对接产业链、创新链的专业体系，切实做到“学科跟着产业走、专业围着需求转”。

二是提升实训水平。“十四五”规划《纲要》提出，建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地。《实施方案》聚焦这一目标任务，充分发挥中央预算内投资引导和撬动作用，加强实训基地建设组合投融资支持，优先支持一批产业对接紧、辐射带动强、实训效果好的产教融合实训基地，将实训基地打造成为提高职业教育水平的重要标志、培养高素质技能人才的重要平台。

三是提升融合深度。过去，产教融合、校企合作存在“剃头挑子一头热”的情况。《实施方案》针对“校热企冷”的情况，支持有条件的产业园区和职业院校、普通高校合作举办混合所有制分校或产业学院，支持推进职业学校股份制、混合所有制改革，允许企业以资本、技术、管理等要素依法参与办学并享有相应权利。通过这些措施，打消企业的顾虑，变“一头热”为“两头甜”。

“下一步，发改委将会同有关部门全面落实《实施方案》，对各地落实情况进行监督检查和跟踪分析，确保各项任务落到实处，见到实效。同时，对各地实践证明行之有效、具有重大示范效应的改革举措，将及时总结提炼并在全国复制推广。”刘明说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经