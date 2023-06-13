黄盛

在浙江省湖州市安吉县林业局智慧指挥中心，绿色金融正在为竹产业发展助力。人民网 黄 盛摄

富裕，一直是社会大众对于美好生活的朴素愿望。社会民生的改善、经济活力的涌动、绿色发展的实现、现代化建设的加速，都成为奔向富裕目标过程中的鲜活注脚，也成为金融服务为人民美好生活“铺路”的基石。

在共同富裕先行先试的浙江，不少金融机构主动履行社会责任，通过综合金融服务的提质增效，推动绿色金融发展，优化产业结构，深化农村金融改革，加大涉农信贷服务，孕育共富“基因”。

业内人士表示，助力共同富裕建设，需要深化金融供给侧结构性改革，切实提升对重点领域和薄弱环节的金融服务质效，服务构建新发展格局，推动高质量发展，让更广大的人民群众更有获得感。

融入重大战略项目

助力实体经济发展

摊开浙江省地图，一条颇似太极图中的S线铁路将杭州与温州两座城市串联起来。这条全长319公里，设计时速350公里/小时，耗资390．1亿元，并集路网、城际和旅游功能为一体的铁路，不仅将浙江省共同富裕催生出南北、城乡和产业融合协同的步伐，也串联起长三角地区和杭州、义乌、温州三大都市圈，成为连接长江经济带和海上丝绸之路的重要战略通道，对推动沿岸地区经济协调发展有着重大意义。

“杭温高铁温州至义乌段，是兼具国务院混合所有制改革试点和国家发展改革委社会资本投资示范的‘双示范’高铁项目，并在建设过程中得到了包括广发银行在内的多家金融机构的大力支持。”前不久，杭温高铁一期工程建设运营方、百盛联合杭温铁路有限公司副总经理刘盛金向人民网财经表示。

“过去两年，广发银行持续加大政策倾斜，对纳入共同富裕示范区建设的重大项目、重点工作、重大改革任务予以优先保障，落实内部资金转移定价（FTP）优惠政策，加大考核激励力度，强化业务督导。”在谈到对百盛联合杭温铁路有限公司的金融服务时，广发银行温州分行相关工作人员向人民网财经表示，在了解到杭温高铁项目的信息后，广发银行通过银团贷款为该项目提供15亿元信贷资金支持；同时，该分行计划下一步充分发挥保银协同综合金融服务优势，“保险＋投资＋银行”模式，争取为项目提供保银联合投资、交易撮合等服务，并未项目完工后所使用的动车组及轨道等其他固定资产设备提供相应的保险产品。

广发银行相关负责人向人民网财经表示，广发银行不断创新金融产品，优化授信业务结构，确保金融服务与所在区域经济特色相衔接，通过绿色产业贷款、战略性新兴业贷款、科技企业贷款、先进制造业贷款等四大关键领域推动各区域高质量发展。

创新绿色金融模式

守护乡村振兴憧憬

初夏时节，走在湖州市安吉县阔坦的公路上，两旁茂林修竹、满目皆绿。

每每看向眼前的绿色之际，安吉县孝丰镇横溪坞村村支书裘松伟总是禁不住满意地笑起来——在安吉县两山生态资源资产经营有限公司（以下简称“两山公司”）的帮助下，村里成立了毛竹专业合作社，引导农户就近参与竹林生产经营管理，同时农户作为合作社社员以股份公平共享收益，毛竹林基础设施建设不再因“经过了谁的竹林”而阻碍重重，推动了毛竹林产业规模化发展、标准化经营，也让村民在家门口挣上了薪水。

据介绍，安吉县拥有近百万亩毛竹林，曾经以全国1.8%的立竹量，创造了全国20%的竹业总产值。为进一步促进竹产业发展，安吉县推进开展“竹产业改造升级碳汇能力提升”项目，项目实施主体为两山公司。项目以开展竹林碳汇收储交易为抓手，通过成立竹林碳汇收储交易平台，将碎片化的生态资源进行规模化的收储、整合和市场运作，建立起“林地流转—碳汇收储—基地经营—平台交易—收益反哺”的全链条体系，将竹林碳汇可度量、可抵押、可交易、可变现，实现生态价值优质高效的转换，形成“存入绿水青山，取出金山银山”经营模式。

“这个项目既符合绿色金融的发展方向，又能帮助当地农户增收。”广发银行湖州分行工作人员向人民网财经表示，广发银行积极支持安吉竹产业改造升级碳汇能力提升项目建设，为项目主体两山公司提供银团贷款2亿元。同时该行发挥作为中国人寿集团成员单位的优势，与中国人寿下属保险公司联动开展林业保险产品合作，为竹林、林农提供保险保障服务。

越来越多的银行机构已针对绿色金融成立了专门的团队，并为符合要求的绿色金融企业提供授信定价优惠和快速审批通道。广发银行相关负责人表示，将继续聚焦绿色金融信贷支持重点领域，在传统业务中挖掘绿色金融深入合作机会，支持行业龙头企业开发绿色产品，推行绿色采购，打造绿色供应链，加大对可再生能源、绿色制造、绿色建筑、绿色交通等领域的金融支持力度。

(责编：郭思邈、高雷)

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