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规模不断扩大、领域更趋多元 中非经贸合作成果丰硕

2023年06月13日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）6月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况。商务部副部长李飞介绍，十年来，在中国和非洲国家领导人战略引领下，中非经贸合作取得了丰硕成果。

具体来看，主要体现在以下三个方面：

一是合作规模不断扩大。中非贸易总额累计超2万亿美元，中国始终保持非洲第一大贸易伙伴国地位。中国企业在非新签承包工程合同额超7000亿美元，完成营业额超4000亿美元；中国对非直接投资流量累计超300亿美元，已成为非洲第四大投资来源国；向非洲国家派遣医疗队员约9000人次，提供研修培训名额超过10万个，一批基础设施和社会民生项目相继建成。

二是合作领域更趋多元。中非经贸合作领域由传统的贸易、工程建设向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域不断延伸。中国企业积极参与非洲数字基础设施建设，推动非洲电子商务、移动支付、媒体娱乐等行业迅速发展。中国已与非洲27国签署民用航空运输协定，成功为阿尔及利亚、尼日利亚等国建造、发射通信气象卫星。

三是合作机制日益完善。中国已与52个非洲国家及非盟委员会签署“一带一路”合作文件，并在贸易畅通、投资合作、产能合作、电子商务等领域，共同设立多个专项工作组。中国积极支持非洲大陆自贸区建设，与自贸区秘书处成立经济合作专家组，深入开展中非贸易投资便利化的政策交流与经验分享。

(责编：杨曦、高雷)
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