人民网北京6月13日电 （记者罗知之）今日，人民银行发布2023年5月社会融资规模增量统计数据报告，数据显示，5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。

初步统计，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元，同比多减98亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增167亿元；信托贷款增加303亿元，同比多增922亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元，同比多减729亿元；企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元；非金融企业境内股票融资753亿元，同比多461亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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