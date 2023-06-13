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守护“萌娃”平安出行 铁路部门：切实保障儿童旅客乘车权益

2023年06月13日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，暑期临近，儿童旅客数量日渐增多。铁路部门切实保障儿童旅客乘车权益，将人文关怀体现到购票、进站、候车、乘车等全流程和各环节，守护“萌娃”平安顺畅出行。

今年1月1日起，《中国国家铁路集团有限公司铁路旅客运输规程》正式实施，一大亮点就是按年龄实行儿童优惠票，年满6周岁且未满14周岁的儿童可购买儿童优惠票，引发广泛热议和好评。截至目前，铁路部门已按新规售出儿童票超过4200万张。

永安车务段三明北站开辟进站绿色通道，组织经验丰富的党团员职工成立“小候鸟”助飞志愿队，在售票厅、站台等处所为儿童旅客提供搬运行李、引导进站等一站式服务。郑州站设置“第三卫生间”，安装儿童马桶，并对母婴候车室进行升级改造，配备婴儿护理台、婴儿床、儿童玩乐区等服务设施。

重庆客运段自2018年设立“妈妈联盟”志愿项目以来，不定期在列车上开展“儿童节陪伴”“儿童暑假乐园”等主题活动，准备儿童读物、卡通贴纸，为儿童旅客旅途增添乐趣，并梳理出婴幼儿乘车安抚小妙招、儿童乘车安全注意事项等多种乘务经验。济南客运段在列车上推出儿童旅客“123”服务法，即乘务人员为儿童旅客做一件好事，主动做好到站或换乘提示；坚持爱心和耐心“两心”，热情为儿童旅客提供特色服务；扮演好儿童旅客的“小老师、小朋友、小帮手”3种角色，加强教育引导，确保旅途安全。

国铁集团客运部相关负责人表示，铁路部门将持续关爱儿童旅客出行，不断优化服务设施，提升服务质量；倡导家长带“萌娃”文明出行，避免在站车打闹、喧哗等，共同营造平安有序温馨的出行环境。

(责编：王连香、高雷)
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