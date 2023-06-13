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昌景黄高铁全线进入静态验收阶段

2023年06月13日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，6月8日起，昌景黄高铁全线进入静态验收阶段，标志着昌景黄高铁距离开通运营更进一步。

静态验收是新建铁路工程竣工验收的重要环节，涵盖工务、通信、信号、电力及牵引供电、房屋建筑（站台、天桥、雨棚、“四电”房屋等）、建设用地、环水保、灾害监测等多个环节，是对铁路工程建设质量、设备安装调试质量进行一次全面体检，是判定工程质量是否合格、确定工程能否按期投入运营的关键程序。

为保障此次静态验收顺利开展，中国铁路南昌局集团有限公司组织业务骨干成立静态验收领导小组和工务、通信、信号、电力、房建等11个专业验收组开展验收工作。“此次静态验收将于今年7月份完成全部项目，静态验收结束后，还将进行动态检测、联调联试及运行试验等工作，为全线开通运营做好准备。”昌九城际铁路股份有限公司工程管理部副部长周黄清介绍说。

据悉，昌景黄高铁西起江西南昌，经瓷都景德镇，东至安徽黄山，全长289.9公里，桥隧比达85.92%；全线设10个车站，其中江西段200.3公里，设浮梁东、景德镇北、乐平北、鄱阳、余干、进贤北、南昌东7个车站。该线路建成通车后，将结束景德镇、浮梁、乐平、余干、鄱阳等市县不通时速350公里高铁的历史，形成江西连通长三角地区的又一条高铁大动脉，对于优化区域综合交通结构、构建现代综合交通运输体系、助力赣东北地区县域旅游经济发展、加快江西融入长江经济带发展战略具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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